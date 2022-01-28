Genç kız, kendisine yapılan ahlaksız teklifi videoya çekip TikTok'tan paylaştı

Kanada'da yaşayan 17 yaşındaki Jaycie Crouse, mağazada kendisini taciz edip evine çağıran adamı videoya alıp sosyal medya platformu TikTok'tan paylaştı. Videodaki kişinin genç kıza yaklaşıp ''Sen şimdiye kadar gördüğüm en güzel kızsın. İstersen sana istediğin kıyafeti satın alabilirim'' dediği duyuluyor.

Jaycie Crouse isimli genç kız, ikinci el kıyafetlerin satıldığı mağazada alışveriş yaptığı sırada, yaşlı bir adam yanına gelip kendisini evine davet etti. Crouse, adama 18 yaşından küçük olduğunu söylemesine rağmen adam kendisini taciz etmeye ve arkadan yaklaşıp fotoğraflarını çekmeye devam etti.

SOSYAL MEDYADA İFŞA ETTİ

Genç kızın uyarılarını umursamayan adam daha sonra kendisine iş teklif etti. Crouse, yaşlı adam bir türlü peşinden ayrılmayınca kendisini taciz ettiği anların videosunu çekti ve TikTok hesabından paylaştı. Videoda adamın genç kıza yaklaşıp, ''Sen şimdiye kadar gördüğüm en güzel kızsın. İstersen sana istediğin kıyafeti satın alabilirim'' dediği duyuluyor.

PAYLAŞIMI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİLER

Takipçileri, bu tür sapkın kişilerin her zaman ifşa edilip rezil edilmeleri gerektiğini söyleyerek Crouse'ye paylaşımı için teşekkür etti. Olay ile ilgili herhangi bir soruşturmanın açılıp açılmadığı bilinmiyor.

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