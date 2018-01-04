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GENÇ ÖĞRETMEN ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

GENÇ ÖĞRETMEN ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

Yürekleri ağza getiren kaza!

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Kıbrıs 7/24 Özel Haber

Bugün sabah 08:10 sularında Kumyalı köyü yolunda yürekleri ağza getiren bir kaza gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre; Öğretmen olan kadın sürücü sabah okula giderken kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya uçtu. Takla atarak durabilen araca sıkışan talihsiz kadını yoldan geçen vatandaşlar kurtardı.

Kaza sonrası ambulansında olay yerine gelmesiyle birlikte yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken araçta ciddi maddi hasar meydana geldi.

Polis olay yerinde soruşturma yapıyor.

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