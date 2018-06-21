GENÇ SANATÇILAR RESİM YARIŞMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kültür Dairesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Genç Sanatçılar Resim Yarışması”nın derecelendirme yapılmaksızın verilen üç başarı ödülü; Direnç Betmezoğlu’nun “Beşparmağın Güzelliği”, Tünay Özyay’ın “Zaman Yolculuk II” ve Kemal B. Caymaz’ın “Yeter I” isimli eserlerinin oldu.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre 14 kişinin 49 eser ile katıldığı ve seçici kurul üyeliklerini Nilgün Güney, Filiz Ankaç ve Şenol Özdevrim’in yaptığı yarışmada, mansiyon “Üç Direk Bach İçin Ayakta” isimli eseriyle Buğra Göksu’nun, jüri özel ödülü de “Of Roots and Links; Cacti” isimli eseriyle İbrahim İnce’nin olurken, 12 kişinin 28 eseri sergilenmeye değer bulundu.

Kültür Dairesi’nin bu yıl 10.’sunu düzenlediği Genç Sanatçılar Resim Yarışması, anlayış ve eğitim ayrımı gözetmeksizin; genç kuşak ressamların özendirilmesi, yeni değerlerin saptanması, bu alanda eser üreten genç sanatçıların çalışmalarının bir arada sergilenmesi ve başarılı ressamların ödüllendirilerek teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Ödül plaketlerinin yanı sıra para ödülü de verilen yarışmada, başarı ödülünü almaya hak kazanan eserlerin her birine 2,000TL’lik, mansiyon almaya hak kazanan esere 750TL’lik ve jüri özel ödülünü almaya hak kazanan esere de 500TL’lik para ödülü verilecek. Ödül töreni ve sergi açılışının birlikte yapılacağı Genç Sanatçılar Resim Yarışması Sergisi, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olup tarihi önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.