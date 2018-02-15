GENÇLER TEŞVİK EDİLMELİ!

Oto Tamirciler Birliği Başkanı Erkut Kıranoğlu, sektördeki en büyük sıkıntının ara eleman yetişmemesi olduğunu söyledi

Melin DOBRAN

Kıbrıs Türk Oto Tamirciler Birliği Başkanı Erkut Kıranoğlu, sektördeki en büyük sıkıntının ara eleman yetişmemesi olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra kayıt dışılığın da sorun olduğunu ifade eden Başkan Kıranoğlu, kaçağın tespit edilmesinin de zor olduğunu belirtti. Eskisi gibi çırak ve kalfa yetişmediğini dile getiren Kıranoğlu, çıraklık okulunu bitirenlerin çok azının mesleğe girdiğini söyledi. Çırakoğlu, gençlerin bu mesleğe yönelmeleri için teşvikte bulunmasını istedi.

Sanayi bölgesinde ise yetki karmaşası olduğunu vurgulayan Kıranoğlu, “Bu sıkıntılarla ilgili olarak yetkililerle görüşüyoruz, sorunları aktarıyoruz ama bir yerde tıkanıp kalıyoruz. Hem sektördeki hem de sanayi bölgesinde sorunların çözülmesini istiyoruz” dedi.

“Kaçağı tespit etmek zor”

Oto Tamirciler Birliği Başkanı Erkut Kıranoğlu, “K.T. Oto Tamirciler Birliği, 2011 yılında kuruldu. Birliğin kurulmasına ben ön ayak oldum. Bu birliği kurarken, bu meslek tek tük kalan mesleklerden biriydi. Meslektaşlarımla iletişime geçtim ve birliği kurduk. 2015 yılına kadar birliğin genel sekreterlik görevini yaptım daha sonra da başkan oldum ve 2015 yılından beridir başkanlık görevini yapıyorum. Şu an sektörümüzdeki en büyük sorun kayıt dışılıktır. Bu işi yapanların birçoğunun kaydı yok veya kamuda çalışan mesaisi bittikten sonra 2. İş olarak bu işi yapıyor. Konuyla ilgili olarak şikâyetlerimizi yetkililere defalarca bildirdik. Denetimlerde en zor olanı, kaçağı tespit etmektir. Ne yazık ki kaçak tespit edildiğinde ise yetkililerden cevap gelmiyor” ifadelerini kullandı.

“Ara eleman sıkıntısı var”

Başkan Kıranoğlu konuşmasının devamında şunları aktardı, “Sektörde ara elaman, çırak ve kalfa sıkıntısı var. Eskisi gibi eleman yetişmiyor. Esnaf ve zanaatkârlar odasının çıraklık okulu var. Okulda yetişenlerin yüzdesi, ne yazık ki düşüktür. Düz liseyi bitirecek potansiyeli olmayan, meslek lisesine geçiyor ama meslek lisesi okuyanın yüzde 20’si bu işe giriyor. Eskiden herkesin üniversite okuma gibi bir şansı yoktu. Bugün hemen hemen her aile çocuğunu üniversitede okutuyor. Bu yüzden de bu gibi meslekler için ara eleman yetişmiyor. Kayıt dışı çalışanlar ve ara eleman sıkıntısı en büyük sorunlarımızdır.

“Sanayi düzen istiyor”

Sanayi bölgesindeki en büyük sorun ise yetki karmaşasıdır. Belediyeye çöp ve aydınlatma ücretini ödüyoruz, yıllık kirayı ise sanayi dairesine ödüyoruz. Yaklaşık 2 yıl önce belediye ile görüştük ve sanayideki 70-80 civarındaki aracı çektirdik. Üstelik çekici ücretini biz kendi cebimizden ödedik. Yine de etraf kullanılmayan hurda araçlarla dolu. Sanayi hiçbir zaman düzene girmeyecek. Bu sıkıntılarla ilgili olarak yetkililerle görüşüyoruz, sorunları aktarıyoruz ama bir yerde tıkanıp kalıyoruz. Bölgedeki dükkânlar iç içe, araçlar düzensizce park ediliyor. Her taraf hurda ve çöp yığınından ibaret. Sanayinin düzenli olmasını istiyoruz.”

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