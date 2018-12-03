Gençlerde uyuşturucu bağımlılığı nasıl anlaşılır?

Psikolog Kutalp Köroğlu, merak ve çoğu zaman “bir kereden bir şey olmaz” düşüncesiyle uyuşturucu madde kullanmaya başlayan gençlerin zamanla bağımlı hale geldiğine dikkat çekti. İşte bu konuda bilinmesi gerekenler...

Sigara, alkol ve madde kullanma sebepleri başlıca sosyalleşme, sorunlarla baş etme, eğlenme, merak etme, yetişkin gibi hissetme isteği, alkol kullanan büyükleri örnek alma, sosyal medya, yazılı ya da görsel medya, alkollü içeceklere ulaşmanın kolaylığı, özgüveni artırmak, arkadaş grubuna ayak uydurmak ve uyum sağlamak olarak özetlenebilir.

DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ OLUR

Bir kişinin alkol ve madde kullanımını en iyi en yakınındakiler anlar. Her genç ergenlik çağında belli başlı davranış değişikliklerinden geçer, ancak bu değişiklikler aşırı ise şüphelenmekte fayda vardır.

Genç okulunu fazla ihmal ediyor ya da hiç gitmiyorsa normalde harcadığından daha fazla para harcıyorsa, arkadaş çevresinde belirgin değişiklikler gözlemleniyorsa ve eve geç gelmeleri arttıysa aile yakınlarında bir soru işareti oluşmalıdır.

TEDAVİ SÜRECİ NASILDIR?

Alkol veya madde kullanan kişilerin yatarak tedavi olmaları gerekir. Bu kişiler kullandığı maddeden tamamen arınıp sosyal hayata tekrar adapte olabilmeleri için ciddi bir terapi sürecinden geçmelidirler.

Yapılan uluslararası çalışmalar bu tedavi sürecinin en az 28 gün olduğu yönündedir, fakat bazı hastaların daha fazla kalmalarının hastaya daha iyi geldiği kanıtlanmıştır.

Alkol ya da madde bağımlısı olan gençlere tedavi ekibi dışında aile desteği de çok önemlidir. Suçlayıcı bir tutum sergilememek ve ‘alkolik', ‘keş', ‘madde bağımlısı' gibi etiketlemelerden uzak durmak gereklidir. Aile, danışan hastanın ne kadar yanında olursa, tedavi süreci ve tedavi sonrası süreç o kadar rahat geçmektedir.