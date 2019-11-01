GENCO ERKAL, GİRNE'DE NAZIM HİKMET ŞİİRLERİNİ SESLENDİRECEK
Genco Erkal, Girne’de Nazım Hikmet şiirlerini seslendirecek
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Turizm kenti Girne’nin en önemli otellerinden Dome Otel’de Genco Erkal heyecanı yaşanıyor.
Türkiye’nin ünlü tiyatro ustası Genco Erkal’ın dünya ozanı Nazım Hikmet şiirlerini seslendireceği gece için geri sayım başladı.
Usta oyuncu Genco Erkal, üretenlerin yönettiği Dome Otel emekçilerine destek amacıyla 3 Kasım Pazar akşamı otelde sahne alacak.
Piyano eşliğinde Nazım Hikmet şiirlerinden oluşan performans saat 19:00’da başlayacak. ‘Nazım Hikmet Şiirleri ile Genco Erkal’ etkinliği halka açık ve ücretsiz olacak.
Etiketler : Genco Erkal, Girne, Nazım Hikmet şiirleri
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