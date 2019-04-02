GENEL KURUL GÜNDEMİNDE TASARI VE ÖNERİLER VAR
Genel Kurul gündeminde tasarı ve öneriler var
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’u toplandı.Genel Kurul’un gündeminde komitelerden gelen tasarı ve öneriler ile görüşülecek diğer işler yer alıyor.
Kurul’da ayıca, seçimler ve oylaması yapılacak işler, güncel konuşmalar yanında yazılı ve sözlü sorulara da yer verilecek.
Etiketler : Cumhuriyet Meclisi, Genel Kurul
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