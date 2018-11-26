GENEL KURUL'DA EMİRNAMELER KONUŞULDU

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre başkanlığında toplandı.Genel Kurul’da ilk olarak onaya ve bilgiye sunuşlara yer verildi.Bu bölümde Sosyal Sigortalar Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Tasarısı ele alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, söz alarak özellikle sosyal sigortalar dairesinde çalışanlarla ilgili düzenleme ihtiyacı doğduğunu belirterek, düzenlemede tahsilat işlemi yapan ancak kasa tahsilatı alamayan personelin mağduriyetlerinin giderilmesinin amaçlandığını söyledi.Konuşmanın ardından tezkere onaylandı…

Genel Kurul’da daha sonra, Kamu İhale ve Motorlu Araçlar Üçüncü Şahıs Sigortası Değişiklik Yasa Tasarıları’nın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereler de ele alınarak onaylandı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Gazimağusa Emirnamesi Taslağı konusunda 62’inci madde tahtında söz aldı.

Arıklı, Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele Emirnamesi’nin Meclis’e getirilmemesini eleştirdi. Arıklı, 14 yıldır bekleyen emirnameler bulunduğunu kaydederek, şu anda elinde inşaat ruhsatı olan ancak inşaata başlamamış kaç konut ve apartman olduğunu sordu.Arıklı’nın Genel Kurul’daki konuşmasında amacın Kıbrıs Türk topraklarını Rumlara peşkeş çekmek olduğunu söylemesi kısa süreli gerginliğe yol açtı.

CTP Milletvekili Asım Akansoy da emirname süreçlerine çok dikkat etmek gerektiğini, bu süreçlerin sadece siyasetçilerin vizyonunu değil, ilgili tüm tarafların görüşlerini içermesi gerektiğini anımsattı.

CTP’nin ne yaptığını bilen bir parti olduğunu ve imar hukuğuna çok fazla önem verdiğini belirten Akansoy, İmar yasalarını yapmakla yükümlü olduklarını

kaydetti ve Rum’a peşkeş çekmek diye bir şey olamayacağını, ayrımcılık yaratan sözlerin artık üst boyutlara çıktığını ifade etti.…

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da imar emirnamesinin ülkede ilk defa geçirilmediğini ama ilk kez tartışmaya neden olduğunu anımsattı…

Emirname hazırlanmasının gerekli olduğunu bunun uzun sürmemesi gerektiğini dile getiren Denktaş, Maliye Bakanlığının Türkiye’den konuyla ilgili gelerek rapor hazırlayacak uzmanlar için gereken finansmanı sağlamak adına destek verdiklerini söyledi.

Genel Kurul’da iç tüzüğün 62’nci maddesi tahtında UBP grubu adına söz alan UBP Milletvekili Ersan Saner de Gazimağusa Emirnamesi ile ilgili konuştu…

Saner, imar planı yapılırken, halkın ve sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınması gerektiğini kaydederek, yayınlanan emirnameye şehircilik dairesinin bile inanmadığını savundu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da halka açık yapılan toplantıya değinerek, ben yaptım oldu mantığı olsaydı söz konusu toplantıyı yapmamış olacaklarını anlattı.

30 Kasım’a kadar görüş verilebileceğini, bu konuda kendilerine henüz görüş gelmediğini ifade eden Baybars, ne istendiği söylenmeden eleştiri yapılmasının doğru olmadığını kaydetti.

Arıklı’nın eksik bilgileri bulunduğunu düşündüğünü, fikirlerini kamera olmayan yerlerde de paylaşmasını beklediklerini kaydeden Baybars, konuyla ilgili 5 örgüt dışında görüş gelmediğini söyledi.Baybars,emirnamelerle ülkeyi yönetme ihtiyacında olmadıklarını, imar planı yapılana kadar düzenleme yapma adına emirname yapma haklarını kullandıklarını belirti.

Emirnamenin geçici nitelikte olacağını ve imar planının da öngördükleri tarihte çıkması için çalıştıklarını belirten Baybars, emirnamenin çıkacağı tarihten önceki başvuruların da değerlendirileceğini söyledi.

Baybars, izinler konusunda da bilgi verdi ve amaçlarının mağduriyet yaratmayacak bir emirname hazırlamak olduğunu aktardı.Bir soru üzerine İçişleri Bakanı Baybars, Maraş bölgesinin gelişime açılması konusunda sosyal konut projeleriyle ilgili gelecek başvurulara göre hareket edileceğini aktardı…

Usul hakkında söz alan HP Milletvekili Mesut Genç, konunun önemli olduğunu ancak iç tüzük ihlali yapıldığını söyledi, nedenlerini açıkladı.

Genel Kurul’da daha sonra Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin, aldığı kararları gösteren cetvel bilgiye getirildi…