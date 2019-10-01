"Her kadın genital temizliğine dikkat eder. Daima güzel kokmasını ve temiz olmasını ister. Fakat bunun için uyguladığımız işlemler aslında vajinamızın doğal dengesini bozup enfeksiyonlara neden olabilir. İşte genital bölgenize asla yapmamanız gereken 8 şey..."

1- SABUNLA YIKAMAK

Birçok kişinin düştüğü yanlış bu olabilir. Duş sırasında vajinayı sabunla temizlemek genital bölgenin doğal yapısını ve PH dengesini bozar. Mantar, kaşıntı, enfeksiyon gibi olumsuz birçok sonuçlar doğurabilir. Sadece su ile genital bölgenizi temizlemeniz yeterlidir.

2- VAJİNAL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ KULLANMAK

Genital bölgenin güzel kokması ve temiz olması için kullanılan sprey, losyon, krem gibi ürünler vajinal enfeksiyona sebep olabilir. Kesinlikle kullanmamalısınız.

3- VAJİNAL DUŞ YAPMAK

Vajinayı temizlemek için yapılan vajinanın içini yıkama işlemine vajinal duş denir. Fakat bu işlem oldukça zararlıdır. Vajinal duş vajinanın PH dengesini bozarak enfeksiyon riskini artırır. Vajina kendi kendini temizleyen bir yapıdadır, dışını ılık suyla yıkamak yeterlidir.

4- ÇAMAŞIR SUYU, KARBONATLI SU İLE BEYAZLATMA

Genital bölgedeki kararmalar çoğu kadını rahatsız eder ve beyazlatma için birçok yola başvurulur. Fakat bu tür işlemleri vajinanıza kesinlikle uygulamamalısınız. Özellikle çamaşır suyu ve karbonatlı suyla beyazlatma işlemi genital bölgeniz için çok zaralıdır.

5- SENTETİK İÇ ÇAMAŞIRLARI KULLANMAK

Sentetik iç çamaşırları genital bölgenizin hava almasını engeller. Hava alamayan genital bölgede ise enfeksiyon riski artar. İç çamaşırı seçimizde mutlaka %100 pamuk olanları tercih edin.

6-GÜNLÜK PED VE KOKULU PEDLER

Kalitesiz günlük pedler vajinanızın nefes almasını engeller. Özellikle regl döneminde kullanılan pedleri sık değiştirmemek enfeksiyon riskini artırır. Bu nedenle regl döneminde mutlaka pedlerinizi sık sık değiştirmelisiniz.

Kullandığınız pedlerin mutlaka kokusuz olmasına dikkat edin. Kokulu pedlerin içerisindeki deodorantlar vajinanın yapısını bozar.

7-TAMPON KULLANMAK

Acil durumlarda veya zor zamanlarda tampon kullanmak size yardımcı olabilir fakat tamponlar vajinanız için sağlıklı değildir. Tampon içerisinde yer alan dezenfektanlar vajinada tahrişe neden olabilir.

8-DAR KIYAFETLER GİYMEK

Aşırı dar pantolonlar vajinal bölgenizde tahriş, iltihap ve enfeksiyonlara neden olur. Bu nedenle çok dar kıyafetler giymekten kaçınmalısınız.