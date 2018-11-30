GENİTAL BÖLGESİNDE SİĞİL OLANLAR DİKKAT!

Genital siğil (HPV) nedir? Genital siğil neden olur? Genital siğil belirtileri ve tedavisi…

Human papilloma virüsünün (HPV) neden olduğu, hem kadınları hem de erkekleri etkileyen ve dünyada cinsel ilişki ile en sık bulaşan bir enfeksiyon olan Genital siğil (HPV) nedir? Genital siğil neden olur? Genital siğil belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz….

Cinsel yaşamı aktif olan kişilerde sıklıkla görülen, ağrı ve kaşınma gibi belirtilerle ortaya çıkabilen Genital siğil hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Genital siğil (HPV) nedir? Genital siğil neden olur? Genital siğil belirtileri ve tedavisi…

GENİTAL SİĞİL NEDİR?

Human Papilloma Virüs (HPV)'ün genital bölgede neden olduğu siğile (verrükaya) verilen isimdir. Dünyada cinsel ilişki ile en sık bulaşan enfeksiyon olan HPV enfeksiyonu, ilk cinsel deneyimini erken yaşta yaşayan ve cinsel partner sayısı fazla olan bireylerde daha sık görülmektedir. Genital siğiller ağrıya, rahatsızlığa ve kaşınmaya neden olabilir. Kadınlar için özellikle tehlikelidir çünkü bazı HPV tipleri serviks ve vulva kanserine neden olabilir.

GENİTAL SİĞİL BELİRTİLERİ

Genital siğiller, oral, vajinal ve anal ilişki dahil olmak üzere cinsel aktivite yoluyla bulaşır. HPV'nin neden olduğu genital siğiller hiçbir belirti vermeden ilerleyebilmektedir.

Genital siğiller her zaman insan gözüyle görülemez. Çok küçük ve cildin kendi renginde veya biraz daha koyu olabilirler. Büyümenin zirvesi bir karnabaharı andırır. Siğil kümeleri veya sadece bir siğil olarak ortaya çıkabilirler.

Erkeklerde genital siğiller aşağıdaki alanlarda görülebilir:

– Penis

– Skrotum

– Kasık

– Baldırlar

– Anüs içinde veya etrafında

Kadınlarda genital siğiller aşağıdaki bölgede görülebilir:

– Vajina veya anüs içi

– Vajina veya anüs dışında

– Boyun

Genital siğiller, enfekte olmuş bir kişiyle oral cinsel temasta bulunan bir kişinin dudaklarında, ağzında, dilinde veya boğazında da görülebilir.

GENİTAL SİĞİL NEDENLERİ

Çoğu genital siğil vakaları HPV’den kaynaklanır. Özellikle genital organları etkileyen 30 ila 40 HPV suşları vardır, ancak bu suşların sadece birkaçı genital siğillere neden olur.

GENİTAL SİĞİLLER NASIL BULAŞIR?

Genital siğillerin enfeksiyon yapma potansiyeli oldukça yüksektir. Genital siğil çoğunlukla oral, anal ve vajinal cinsel temasla bulaşır. Partnerler arasında bulaşma oranı yaklaşık %60'dır. Yüksek bulaşma oranı nedeniyle cinsel aktif bireylerde hayat boyu genital siğil görülme oranı %50'ye yaklaşmıştır.

HPV bulaşmasındaki risk faktörleri;

– Erken yaşta cinsel ilişki

– Cinsel partner sayısının fazlalığı

– Korunmasız cinsel ilişki

– Cinsel ilişki ile bulaşan enfeksiyon geçmişi

– Bağışıklık sistemi

GENİTAL SİĞİL TEDAVİSİ

Topikal bir krem, çoğu genital siğilleri giderebilir. Topikal, ilacın doğrudan cilde uygulandığı anlamına gelir.

Sadece görünür siğilleri olan hastaları tedavi edebilirler. Tedavinin türü şunlara bağlıdır:

– Siğillerin yeri

– Siğil sayısı

– Siğillerin görünümünü

Aşağıdaki tedaviler, genital siğillerin çıkarılmasında etkilidir:

Topikal ilaç: Her hafta birkaç gün boyunca siğillere doğrudan bir krem veya sıvı uygulanır. Bu evde veya klinikte uygulanabilir. Tedavi birkaç hafta devam edebilir.

Kriyoterapi: Siğiller genellikle sıvı nitrojen ile dondurulur. Donma prosesi, siğilin çevresinde bir blisterin oluşmasına neden olur. Cilt iyileştikçe, lezyon ortaya çıkar ve yeni cildin görünmesini sağlar. Bazen, tekrarlanan tedavilere ihtiyaç vardır.

Elektrokoter: Genellikle lokal anestezi altında siğillleri yok etmek için elektrik akımı kullanılır.

Cerrahi: Lokal anestezi kullanılarak siğil kesilir.

Lazer tedavisi: Siğiller lazer ışını ile yok edilir.

Genital siğillerin tedavisinde doktorların aynı anda birden fazla tedavi kullanması yaygın yöntemdir.

Tedaviler genellikle ağrılı değildir, ancak bazen 2 gün kadar ağrı ve iritasyona neden olabilir. Tedaviden sonra rahatsızlık yaşayanlar rahatlama için reçetesiz (OTC) ağrı kesiciler alabilirler.

Ağrısı olan insanlara sıcak bir banyo rahatlamaları için faydalı olabilir. Banyodan sonra, etkilenen bölge tamamen kurutulmalıdır. Hastalar, tedavi tamamlanana kadar banyo yağları, sabun veya krem kullanmamalıdır.

Bununla birlikte, lezyonların tedaviden sonra geri gelmesi muhtemeldir. Virüsün kendisi için tedavi yoktur.