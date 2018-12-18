Geniz eti deyip geçmeyin

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ülkü Tuncer, horlama, uyku apnesi ve sürekli ağız açık uyunması gibi belirtilerin yanı sıra işitme sorunu da yaşayan bir çocuğunuz varsa mutlaka bir KBB hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Ülkü Tuncer, bademcik ve geniz eti problemlerinin çocuğun yanı sıra anne babanın hayatını da zorlaştırdığına işaret ederek, tedavi edilmediği takdirde daha ciddi sıkıntılara yol açabileceğini vurguladı.

En sık 3-6 yaş arası çocuklarda görülen bademcik ve geniz eti problemlerinin horlama, uyku apnesi, sürekli ağızdan nefes alma, işitmede güçlük çekme gibi çocuğun günlük hayatını zorlaştıran birçok belirtiyi ve sorunu da beraberinde getirdiğini belirten Prof. Dr. Tuncer, “Erken yaşta tedavi edilmediği takdirde büyüme geriliği gibi çok daha ciddi sorunlara davetiye çıkartan bu problemler en çok horlama ve uyku apnesi ile kendisini belli ediyor. Araştırmalara göre 3-6 yaş arasındaki çocukların yüzde 10 ila 30’unda bazen; yüzde 5 ila 6’sında sürekli horlama; yüzde 1 ila 4’ünde ise uyku apnesi görülüyor. Bu sorunlar gündelik yaşamı ve çocuğun okuldaki başarısını olumsuz yönde etkiliyor” diye konuştu.

Okul başarısı düşüşte ise

Çocuğun yeterli ve kaliteli bir şekilde uyuyamaması, uykuda apne atakları geçirmesi ya da işitme kabiliyetinin yetersiz kalması gibi nedenlerle okul başarısını doğrudan etkileyen bu durumun, yüzde 30 oranında artan hiperaktivite görülme sıklığı, öğrenme sorunları ve dikkat eksikliği benzeri problemleri de beraberinde getirdiğini ifade eden Tuncer, “Çocukta ortaya çıkabilecek sorunlar bunlarla sınırlı değil. Sürekli ağız solunumu yapılması nedeniyle dişlerin ve yüzün şeklinin bozulması (adenoid yüzü), kan basıncı değişiklikleri, pulmoner hipertansiyon, kalp problemleri, insülin direnci ve gelişme geriliği gibi çok daha ciddi problemler de ortaya çıkabilir” dedi.

Ameliyatsız çözüm de mümkün

Özellikle uyku apnesi için ilaçla medikal tedavi uygulanabileceğini belirten Prof. Dr. Ülkü Tuncer, alerjik burun spreylerinin yanı sıra gerekli olursa geniz eti ve bademciklerin ameliyatla alınabileceğini ya da oksijen desteği ile sürecin gözlemlenebileceğini, uyku apnesi görülen çocuklarda kilo problemi varsa yine uzman bir diyetisyen eşliğinde sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni planlanarak kilo vermesine teşvik edildiğini kaydetti.

Belirtiler gece daha net gözlemleniyor

Geniz eti ve bademcik hastalıkları kaynaklı horlama ve uyku apnesi sorunlarından muzdarip çocuklardaki belirtiler gece daha sık gözlemlenebildiğini söyleyen Prof. Dr. Ülkü Tuncer, alışkanlık halinde horlama, uykuda solunum sıkıntısı, apne atakları (solunumun kısa süre durması), rahatsız uyku ve anormal uyku pozisyonu, ağız kuruması, uykuda altını ıslatma, yürüme veya diş gıcırdatma, solunum sıkıntısı nedeniyle burundan değil ağızdan nefes alma, ağzın sürekli açık kalması ve bunun sonucu olarak dişlerde bozukluk, sabahları baş ağrısı, uyanma güçlüğü, kronik burun tıkanıklığı, burun akıntısı, sık geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonları, sinüzit, iştahsızlık, işitme problemleri, günün bir kısmını uyku halinde geçirme gibi durumların görülmesi durumunda hızla bir KBB hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğini ifade etti.