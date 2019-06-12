"Gerçek olamayacak kadar güzelim"

Aleyna Tilki: Gerçek olamayacak kadar güzel miyim?

Geride bıraktığımız günlerde bikinili plaj fotoğraflarıyla gündeme gelen şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafla hayranları tarafından 'photoshop' yaptı yorumlarına maruz kaldı.

Erken yaşta gelen şöhreti kimi zaman doğru idare edemediği yönünde eleştiriler alan Aleyna Tilki, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla kendisine yöneltilen bu eleştirileri pek de önemsemediğini gösteriyor. Kısa bir süre önce çıktığı tatilden görüntülerle magazin gazetelerinin sayfalarını süsleyen Tilki, o görüntülerden kısa süre sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Genç şarkıcının paylaştığı fotoğrafta özellikle bacaklarının çok ince göründüğünü söyleyen takipçileri bu görüntünün ‘photoshop’ yapılmış bir kare olduğunu söyleyince Tilki’den ilginç bir savunma geldi. İşte Tilki’nin eleştiriler karşısında yazdığı o satırlar:

“Güzelliğime inanamıyorsunuz gerçekten… Gerçek olamayacak kadar güzel miyim anlamadım. Birkaç ay öncesinin fotosu bu, stylingimi sevdiğim için paylaştım”