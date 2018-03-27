Gerçek Ortaya Çıktı!

Acun Ilıcalı, Survivor'da Adem-Turabi tartışmasının detaylarını anlattı!

TV8'de yayınlanan 'Survivor Ekstra' programına konuk olan Acun Ilıcalı, 'Survivor 2018'de All Star takımında yaşanan Adem-Turabi gerginliğine açıklık getirdi.

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan 'Survivor Ekstra' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başarılı televizyoncu, Adem Kılıçcı ile Turabi Çamkıran arasında yaşanan gerginlik ve görüntülerin yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında, "Çok sevimsiz bir olay yaşandı. Araçla giderken hiç tasvip etmediğim, üzüldüğüm bir olay yaşandı. Şiddetsel bir durum asla söz konusu değil. Televizyonculukta her şeyi yayınlayamıyorsunuz. Yayınlarsanız ceza yiyorsunuz. Çocuklar bizi izliyor" dedi.