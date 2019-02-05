Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Gerçek sandılar!
Gerçek sandılar!

Gerçek sandılar!

Gerçek sandılar!

A+A-

Engin Akyürek ve Bergüzar Korel'in düğün sahnesi çevredeki vatandaşlar tarafından gerçek sanıldı.

Bergüzar Korel ve Engin Akyürek’in başrolünü paylaştığı ‘Bir Aşk İki Hayat’ filminde, düğün sahnesi çevre halkının ilgi odağı oldu.

Çekimler sırasında, sahilde çimler üzerine hazırlanan romantik masa ve ağaçlara asılan süsleri gören vatandaşlar, düğünü gerçek sanarak, alkışla karşılık verdi. Film, 15 Şubat’ta vizyona girecek. 

Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.