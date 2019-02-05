Gerçek sandılar!
Gerçek sandılar!
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Engin Akyürek ve Bergüzar Korel'in düğün sahnesi çevredeki vatandaşlar tarafından gerçek sanıldı.
Bergüzar Korel ve Engin Akyürek’in başrolünü paylaştığı ‘Bir Aşk İki Hayat’ filminde, düğün sahnesi çevre halkının ilgi odağı oldu.
Çekimler sırasında, sahilde çimler üzerine hazırlanan romantik masa ve ağaçlara asılan süsleri gören vatandaşlar, düğünü gerçek sanarak, alkışla karşılık verdi. Film, 15 Şubat’ta vizyona girecek.
Etiketler : Engin Akyürek, Bergüzar Korel, film, düğün sahnesi, Bir Aşk İki Hayat
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