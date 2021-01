Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Başman, kapanma nedeniyle iş yapamayacak özel sektör çalışanlarına kaynak yaratmak için kamu maaşlarından kesinti yapılması yönündeki açıklamalarına gelen tepkiler üzerine ‘Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar” diyerek, söylediklerinin arkasında olduğunu belirtti. Başman'ın açıklamaları şöyle;

"Gerçekler maalesef acıdır ve acıtır, doğru söyleyeni de dokuz köyden kovarlar. Bugün yaptığım açıklamamdan ötürü özellikle Kamu çalışanı bazı kişilerden bayağı ve birçoğu seviyesiz eleştiriler aldım, önemli değil çünkü söylediklerimde yanlış yok ve söylediklerimin %100 arkasındayım. Gerçek nedir biliyormusunuz! Devletimizin toplam yıllık bütçesinin %87'lik gider kısmı kamu maaşları. Öteki gerçek ne biliyormusunuz, Devletimizin kasası şu anda maalesef bomboş. Kısaca Devlet kararı ile evinde oturtulan özel sektör çalışanlarına ve kapatılan işyerlerine aktaracak bir kuruşluk bile kaynak yok. Öte yandan Devletin yasağından ötürü evinde oturan ve mesai yapmayan kamu çalışanları ise tam maaşını alıyor. Şimdi hep beraber bir örnek üzerinde düşünelim, KKTC'de sigortalı çalışan 2 insan Devlet kararıyla evinde oturtuluyor, bunlardan 1'i kamu çalışanı olduğu için kesintisiz tam maaş alıyor, diğeri ise özel sektörde ve gücü olmayan bir şirkette çalıştığı için evinde aç oturup destek bekliyor, sizce bu adalet mi? Devlete böyle günlerde ihtiyaç var, ve/fakat Devlet'in kaynağı yok hatta bankalara ciddi borcu olduğu bilinen bir gerçek, ama evinde aç bir şekilde oturtulmak zorunda bırakılan insanlara da destek vermek zorunda, sizce nasıl kaynak yaratabilir? Keşke bu sorunun cevabı Devletimiz çok güçlü herkese yeterince detek verebilir olsa, ama maalesef öyle değil. Yine söylüyorum, Devlet'in şu anda kamu maaşlarından kesinti yapıp evinde sıkıntılı bir bekleyiş içerisinde oturan insanlara bu şekilde destek vermekten başka şansı maalesef yok. Ha bunu sonra iade edecek gücü var mı veya iade eder mi etmez mi bu Devlet'in bileceği iş... Bu arada şunun da altını çizmekte fayda var, bu kesintilerin evinde oturan kamu çalışanlarından yapılması da elzem, yani mesai yapan çalışanlardan kesinti yapılmaması hatta ek mesai yapan özellikle sağlık çalışanlarına ek mesai verilmesi de ayrıca şart. Kendi Şirketimden örnek verecek olursam, biz aktif çalışanlarımızın maaşlarını bir tamam, Devlet kararı ile evinde oturtulan çalışanlarımızı ise oturdukları süre için asgari ücretle ödüyoruz, bugüne kadar her zaman ve her şartta çalışanlarımızın yanında ve onlarla omuz omuza olduk ve olmaya devam edeceğiz. Ayrıca, geçtiğimiz pandemi döneminde de Şirket olarak yaptığımız sosyal yardımların da (ki yapılan yardımları bugüne kadar reklam malzemesi de yapmadık, bundan sonra da yapmayacağız) detaylarını tüm Belediyelerden isteyen herkes öğrenebilir. Bu arada Devlet'e bir kuruş borcumuz da yok, şayet borcunu geciktiren ve/veya vergi kaçıran Şirketler de var ise bunlara da en büyük cezanın verilmesi her şeyden önemli. Son olarak şunu belirtmek isterim ki, eleştirilere her zaman açık olmakla birlikte, yakışıksız ve seviyesiz eleştiri yapanları da kaale almam, "Ne demişler, laf önemlidir ancak kimden çıktığı daha önemlidir, bir de yarası olan gocunur".

Tüm arzum, Devlet'in farklı kaynaklar yaratarak, en azından bu zorlu süreçte kamu ve özel sektör çalışanlarını ayni kefeye koyması ve eşit seviyede destek vermesidir.. Sağlıkla kalın!!