"GEREKLİ AÇILIMLARI YAPMAYA HAZIRIZ"

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret ederek toplu taşımacılık sektöründe yaşanan sıkıntıları dile getirdi.

Kar-İş Başkanı Beksan Bekir Akandere ziyarette yaptığı konuşmada, ciddi anlamda ekonomik kriz yaşandığını belirterek, toplu taşımacılığa ciddi anlamda ayrı bir politika geliştirmek gerektiğini söyledi.

Akandere, istihdam konusunda ciddi anlamda politikalar üretmek gerektiğini de kaydederek, iş gücü bulmakta çok ciddi anamda sıkıntı yaşadıklarını aktardı.

Akandere, “Sektörün ciddi anlamda kan kaybı vardır. Bu kayıt dışına da dayanıyor. Korsan taşımacılığa dayanıyor…+… Ciddi bir taşımacılık politikası geliştirmenizi ümit ediyoruz. Örnek teşkil eden ülkelerle istişare içerisinde ülkemize yeni bir taşımacılık ağı yaratmamız gerekiyor” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da bundan önceki dönemde de Kar-İş’le sürekli istişare içinde olduklarını ve sıkıntıları büyük oranda bildiğini belirterek, Bakanlığı’na düşen görevler anlamında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Sucuoğlu, “AB’de yaş sınırının 70 olduğunu ve buna yönelik bir açılımın burada yapılması gerektiğini, işgücü anlamında sıkıntı olduğunu yani şoför bulmakta sıkıntı çektiğinizi biliyoruz. Dolayısı ile bu konuda da bu yelpazeyi genişletme ve sektörün önünü açma anlamında Bakanlığımıza düşen görevleri veya açılım anlamındaki katkıları yapacağız” dedi.

Tüm sektörlerde ciddi sıkıntılar yaşandığını ve ciddi bir ekonomik darboğaz içerisinde olunduğunu kaydeden Sucuoğlu, hedeflerinin işlerin önünü aşmak olduğunu ve sektörel bazda yapabilecekleri ne varsa yasalar çerçevesinde yapacaklarını vurguladı.

Bakan Sucuoğlu, amaçlarının genel anlamda sıkıntıların giderilmesi yönünde olduğuna işaret ederek, “Hem işveren bacağını hem işçi bacağını daha da güçlendirmek ve dengeyi sağlamak önemli” dedi.

Sucuoğlu, sıkıntıların aşılması için yasalarda herhangi bir düzenleme gerekirse bunları da hızlı bir şekilde hayata geçireceklerini söyledi.

