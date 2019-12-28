GERİDE İKİ ÇOCUĞU KALDI!

Lefkoşa’da bir işyerinin dördüncü katından düşen 40 yaşındaki iki çocuk annesi Döne Özer Şah hayatını kaybetti. Olayın intihar olduğu sanılıyor.

Lefkoşa’da Yenişehir’de bulunan bir işyerinin 4. katından düşerek ağır yaralanan 40 yaşındaki Döne Özer Şah hayatını kaybetti. Lefkoşa'da dün saat 11.00 sıralarında, çalıştığı iş yerinin 4. katından aşağıya düşerek yaralanan Döne Şah, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Evli ve iki çocuk sahibi olan Döne Özer Şah’ın ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Olayın intihar olduğu sanılıyor.



