GERİDE KALAN ÇOCUĞA DEVLET SAHİP ÇIKMALI"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kaplıca’da boğularak hayatını kaybeden 4 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın mesajı şöyle:

“Anne,baba,iki kardeş bugün denizde dalgalara kapılarak can verdi. Aynı aileden geriye bir tek 12 yaşında bir çocuk kaldı. Bu tarifi imkansız büyük acıyı yüreğimizde hissederek kendilerine Allah’dan rahmet diliyorum. Geride kalan çocuğa Devlet olarak sahip çıkmanın vicdani bir sorumluluğumuz olduğunu da ifade etmek istiyorum.”