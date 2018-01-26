GERİLİM MEZARLIĞA KADAR TAŞINDI!

Cenaze törenine katılan Çalışma Bakanı Ersan Saner’in şoförü Mehmet Mear ile Defin İşlerinde görevli belediye çalışanı park sorunu yüzünden kavgaya tutuştu

Çiğdem AYDIN

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı dün sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, Lefkoşa Mezarlığı’nda cenaze törenine katılan Çalışma Bakanı Ersan Saner’in şoförü Mehmet Mear’ın yanlış park yaptığı için kendisini uyaran Defin İşlerinde görevli belediye çalışanını darp ettiğini öne sürdü.

Facebook’tan yaptığı paylaşımda, “Yaşananları affetmeyeceğiz. Defin işleri görevlimiz çalışma bakanı şoförü tarafından darp edilmiştir” ifadesini kullanan Harmancı, darp iddialarını ıspatlayacak video kayıtlarının olduğunu da öne sürdü.

Harmancı’nın paylaştığı video görüntüsünde Mear’ın aracını park ettiği yer görülürken, darp anları ise kayıtlarda fark edilmiyor. Paylaşılan ileti birçok eleştiri alırken, Diyalog muhabirinin ulaştığı Ersan Saner’in şoförü Mehmet Mear ise yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu fakat olayın LTB Başkanı Harmancı’nın aktardığı gibi olmadığını savundu.

Harmancı: Bakan şoförü çalışanımızı dövdü

Lefkoşa Mezarlığı dün bakan şoförü ile Defin İşleri’nde görevli belediye çalışanı arasında yaşanan kavgaya sahne oldu. İddiaya göre, bakan şoförü Mear, aracını yanlış bir yere park etti ve kendisini uyaran görevliyi darp etti. Bu iddiaların sahibi olan LTB Başkanı Harmancı dün Facebook’tan video paylaşarak bazı şeyler öne sürdü. Harmancı paylaşımında, “ Çalışma Bakanımızı sever sayarım ama bugün (dün) yaşananları affetmeyeceğiz. Defin işleri görevlimiz, çalışma bakanı şoförü tarafından darp edilmiştir. Sivil araba ile belediye kabristanlığına şoförü ile gelen Çalışma Bakanı Ersan Saner’in şoförü cenaze arabasının girişini engellememesi için uyarılmış ve cevap olarak görevlimize, çalışma arkadaşımıza yumruk atmıştır. Kamera kayıtları vardır. Bu ülke babanızın çiftliği değildir, voyvodalığa geçit vermeyeceğiz. Görüntülerde sol üste gelen siyah arabadır. Şemsiyesi ile geçen kişi hizasında darp yaşanmıştır.”

Mear: Ben kimseye yumruk atmadım

Harmancı’nın paylaştığı video görüntüsünde Mear’ın aracını park ettiği yer görülürken, darp anları ise kayıtlarda fark edilmiyor. Paylaşılan ileti birçok eleştiri alırken, Diyalog muhabirinin ulaştığı Ersan Saner’in şoförü Mehmet Mear ise yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu fakat olayın LTB Başkanı Harmancı’nın aktardığı gibi olmadığını savundu.

Mear da şu iddialarda bulundu: Bakanımız bir cenaze törenine katıldı. Ben de kendisini tören bitene kadar beklemek üzere dışarıda durdum. Cenaze bitikten sonra bakanımız beni cep telefonundan arayarak kendisini almamı söyledi. İçerisi kalabalık olduğu için kabristanlığa araçla girmedim ve yağmur yağdığı için de bakan beni arayarak ‘park ettiğin yerden yavaş yavaş kapıya gel. Ben yürüyerek geliyorum’ dedi. Ben de bakanı almak için arabayla kabristanlığın kapısına gittim ve o sırada orada çalışan arkadaş bana doğru bağırarak, ‘çek arabanı, içeriye girme cenaze arabasını engelliyorsun’ dedi. Ben de kendisine ‘ içeriye girmiyorum, bakanı alacağım, kapıya doğru geliyor’ dedim. Ayrıca orada bir cenaze arabası da yoktu ve cenaze töreni de bitmişti. Zaten ilerlemek de mümkün değildi; başka sivil araçlar vardı. Ancak görevli bağırarak bana doğru gelmeye devam etti. Arabanın yanına doğru gelince ben de indim. Elini kolunu sallayarak hakaretler yapmaya başladı, üzerime yürüdü. Bende kendimi müdafaa etmek için itekledim. Olan budur, kimseye yumruk atmadım, darp etmedim. Sadece görevimi yapıyordum ve kendisinin davranışı da hak edecek bir şey yapmadım. Yaşadığımız olayı oradaki insanlar da zaten gördü. Kamera kaydı falan varmış Harmancı yayınlamış ne var orada ben yumruk mu atmışım bu kadarı da olmaz. Harmancı ayıp etti.”

Diyalog