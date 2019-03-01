GIDA ANALİZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
Tarım Dairesi 25 -28 Şubat 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden Çeri Domates , Elma (Stk), Armut Çeşitleri, Biber Çeşitleri, Kabak,Ayva,Nektarin, Salatalık,Çin Marulu, Karma Yemler, Besi Yemleri,Yeşil Lolorosso, Arpa ve Üzüm Red-Globe olmak üzere 41 numuneden 41’i temiz olup hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmamıştır.
Yerli ürünlerden Mandora Mandarin,Domates,Enginar,Kabak, Biber Çeşitleri, Karnabahar, Maydanoz, Ispanak ve Patates olmak üzere 36 numunede 34’ü de temiz olup 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
İncirli köyünde Kapya Biber üretimi yapan Ali Kansu’nun ürününden alınan 3.numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısına rastlanılmadığı için ürünün hasadına izin verilmiştir.
Bostancı köyünde Ispanak üretimi yapan Engin Hürsenin ve Yeniboğaziçi köyünde Domates üretimi yapan Kemal Akbelli’nin ürünlerinden alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 TÜK İthal Arpa(Yemlik) Temiz
2 Mehmet Gazioğlu İthal Sığır Süt Tam.Yem Temiz
3 M.Hacı Ali Ltd İthal Mısır (Yemlik) Temiz
4 Mehmet Gazioğlu İthal Sığır Besi Tam. Yem. Temiz
5 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
6 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz
7 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Lolorosso Temiz
8 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şili K. Biber Temiz
9 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
10 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
11 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
12 SVS Tic. Ltd. İthal K.Acı Biber Temiz
13 TÜK İthal Arpa(MN Liden) Temiz
14 TÜK İthal Arpa(MN Captin İvan) Temiz
15 TÜK İthal Arpa(MN Tango) Temiz
16 Şakif Yıldırım İthal Arpa-Buğday Sapı samanı Temiz
17 Dörtyol Kalkınma Koop. İthal Beşyem Lavanta Besi Yemi Temiz
18 Pınarlı Koop Ltd. İthal Beşyem Lale Süt Yemi Temiz
19 TÜK İthal Arpa(Yemlik) Temiz
20 Levent Sanayi Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz
21 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz
22 Halil Kasap Paz. İthal Armut(Deveci) Temiz
23 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz
24 Yoran Tarım İşl. İthal Muz Temiz
25 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz
26 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kabak Temiz
27 Nuri Ersoy Ltd. İthal Salatalık Temiz
28 Nuri Ersoy Ltd. İthal Ayva Temiz
29 Deftera Gıda İthal Salatalık Temiz
30 Deftera Gıda İthal Elma(Stk) Temiz
31 Köşe Tic Ltd. İthal Muz Temiz
32 SVS Tic. Ltd. İthal Üzüm-Red Globe Temiz
33 SVS Tic. Ltd. İthal Üzüm-Red Globe Temiz
34 Pınarlı Koop Ltd. İthal Beşyem Manolya Besi Yemi Temiz
35 Selgün Tic. İthal Mısır Slajı Temiz
36 Hulusiler Ltd. İthal Sığır Besi Tam. Yemi Temiz
37 Balıkesir Hay.Ltd İthal Karma Yem Temiz
38 SVS Tic. Ltd. İthal Çin Marulu Temiz
39 Selgün Tic. İthal Muz Temiz
40 TÜK İthal Arpa Temiz
41 Gazi Karakaş Çift. İthal Cp.St.Süt 19 Yemi Temiz
42 Mehmet Yıldız(1) Güzelyurt Mandora Mandarin Temiz
43 Mehmet Yıldız(2) Güzelyurt Mandora Mandarin Temiz
44 Mehmet Cemal Akbilek Güzelyurt Mandora Mandarin Temiz
45 Dilekler Tic. Güzelyurt Mandora Mandarin Temiz
46 Fedai Öztoprak Gaziveren Mandora Mandarin Temiz
47 Hüseyin Öztoprak Gaziveren Mandora Mandarin Temiz
48 Musa Darbaz Güneşköy Mandora Mandarin Temiz
49 Seyidali Gürkan Güzelyurt Mandora Mandarin Temiz
50 Kerim Korcan Akdoğan Enginar Temiz
51 Güney Ufak Çayönü Enginar Temiz
52 Perican Bender Çayönü Enginar Temiz
53 Ali Kansu İncirli Kapya Biber Temiz
54 Engin Hürsen Bostancı Karnabahar Temiz
55 Yoran Tarım İşl. Bostancı Karnabahar Temiz
56 Engin Hürsen Bostancı Ispanak Limit Üstü
57 Engin Hürsen Bostancı Patates Temiz
58 Hayriye Kırşan Mormenekşe Enginar Temiz
59 Ümmet Pipalı Şehitler Enginar Temiz
60 Mustafa Zurnacılar Mormenekşe Enginar Temiz
61 Ali Cenap Oğur Mormenekşe Enginar Temiz
62 Mehmet Gazi Mormenekşe Enginar Temiz
63 Engin Hürsen Parsel 2 Bostancı Ispanak Temiz
64 Kenan Kaya Yuvacık Mandora Mandarin Temiz
65 Emir Hüseyin Doygundağ Yeniboğaziçi Enginar Temiz
66 Kemal Akbelli Yeniboğaziçi Domates Limit Üstü
67 Emine Doygundağ Yeniboğaziçi Enginar Temiz
68 Bekir Evcan Yeniboğaziçi Domates Temiz
69 Ahmet Ersalıcı Tepebaşı Maydanoz Temiz
70 İllia Bedri Koruçam Domates Temiz
71 İllia Bedri Koruçam Dolmalık Biber Temiz
72 İllia Bedri Koruçam Kapya Biber Temiz
73 Şebnem Gürsoy İskele Enginar Temiz
74 Salih Gürsoy İskele Enginar Temiz
75 Sadık Gürsoy İskele Enginar Temiz
76 Erdoğan Gürsoy İskele Enginar Temiz
77 Emir Öztüren İskele Enginar Temiz
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