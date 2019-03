GIDA ANALİZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Tarım Dairesi 22 -28 Mart 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden: Çeri Domates , Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Sığır Besi Yemleri ve Süt Yemleri, Acı Biber , Soya Küsbesi , Karpuz,Yeşil Erik ve Ekmeklik Buğday olmak üzere 35 numuneden 34’ü temiz olup 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Onbaşı Ltd ait ithal erikten alınan numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürün, firmanın isteği üzerine İMHA veya MENŞEİNE İADE edilecektir.

Yerli ürünlerden Valencia Portakal, Domates, Enginar, Biber Çeşitleri, Fasulye, Çilek, Maydanoz, Salatalık, Patlıcan ve Mor Sarma olmak üzere 59 numuneden 54’ü temiz olup, 5 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Tatlısu köyünde domates üretimi yapan Hacı Çelik (2. alım) ve fasulye üretimi yapan Nuri İster, Mağusa’da dolmalık biber üretimi yapan İdris Saraç ve kapya biber üretimi yapan Selahattin Kuş’un ürünlerinden alınan numunelerde, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Tatlısu köyünde fasulye üretimi yapan Ahmet Özdemir, üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü ilaç kullanımından dolayı ürün imha edilmiştir.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz

2 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

3 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

4 TÜK İthal Sığır Süt Yemi 21 Part Temiz

5 TÜK İthal Sığır Süt Yemi 19 Part Temiz

6 Levent Sanayi Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz

7 Mehmet Gazioğlu İthal Cp Sığır Süt Yemi Temiz

8 Gazi Karakaş Çift. İthal Cp Sığır Süt Yemi Temiz

9 Pınarlı Koop Ltd. İthal Beşyem Manolya Besi Yemi Temiz

10 Roseday Hay.ve Çift. Ltd İthal Royal Besi 14 yemi Temiz

11 Roseday Hay.ve Çift. Ltd İthal Royal Besi 19 yemi Temiz

12 SVS Tic. Ltd. İthal Acı Biber Temiz

13 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

14 Bekir Cura İthal Karpuz Temiz

15 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Erik limit Üstü

16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz

17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz

19 Köşe Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

20 Köşe Tic Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz

21 Köşe Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

22 Orc Foods Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz

23 Orc Foods Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz

24 Orc Foods Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

25 Orc Foods Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

26 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz

27 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

28 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz

29 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

30 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

31 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Golden) Temiz

32 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz

33 M.Hacı Ali Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz

34 Nej Garin Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz

35 Çağsın Ltd. İthal Ekmeklik Buğday Temiz

36 Mahmut Çil Tatlısu Biber Temiz

37 Mahmut Çil Tatlısu Fasulye Temiz

38 Hacı Çelik Tatlısu Domates limit Üstü

39 Nuri İster Tatlısu Salatalık Temiz

40 Nuri İster Tatlısu Fasulye limit Üstü

41 Nuri İster Tatlısu Domates Temiz

42 Mehmet Akkaya Tatlısu Fasulye Temiz

43 Oğuz Karaçay Alsancak Çilek Temiz

44 Akdeniz Tarım Ür. Tepebaşı Patlıcan Temiz

45 Akdeniz Tarım Ür. Tepebaşı Domates Temiz

46 İdris Saraç Mağusa Domates Temiz

47 İdris Saraç Mağusa Dolmalık Biber limit Üstü

48 Selahattin Kuş Mağusa Patlıcan Temiz

49 Selahattin Kuş Mağusa Kapya Biber limit Üstü

50 Ümmügülsüm Tuğrul Mağusa Salatalık Temiz

51 Ümmügülsüm Tuğrul Mağusa Domates Temiz

52 İsmail Kabak Mağusa Salatalık Temiz

53 İsmail Kabak Mağusa Domates Temiz

54 Meryem Kuşaf Çukurova Enginar Temiz

55 Abide Kuşaf Çukurova Enginar Temiz

56 Salime Kırşan Akdoğan Enginar Temiz

57 Ersoy Kırşan Akdoğan Enginar Temiz

58 Dudu Uluerli Akdoğan Enginar Temiz

59 Osman Özmındık Akdoğan Enginar Temiz

60 Zekayi Güzen Aydınköy Valencia Portakal Temiz

61 Yusuf Peköz Güzelyurt Valencia Portakal Temiz

62 Reha Yılmazcan Güzelyurt Valencia Portakal Temiz

63 Mehmet Özdaş Güzelyurt Valencia Portakal Temiz

64 Orli Ltd. Kalkanlı Valencia Portakal Temiz

65 Özkan Özgüneş Yayla Valencia Portakal Temiz

66 Ramadan Onbaşı Yayla Valencia Portakal Temiz

67 Lisani Ayvacı Yayla Valencia Portakal Temiz

68 Ömer Güneş Bostancı Valencia Portakal Temiz

69 Naim Ersoy Bostancı Valencia Portakal Temiz

70 Hüseyin Kavaz Yayla Valencia Portakal Temiz

71 Feray Tokerli Yayla Valencia Portakal Temiz

72 Ayten K. Öztoygar Yayla Domates Temiz

73 Ulus Kızılyürek Yuvacık Mor Lahana Temiz

74 Ulus Kızılyürek Yuvacık Maydanoz Temiz

75 Ulus Kızılyürek Kalkanlı Enginar Temiz

76 Güneş Kabaran Yeşilırmak Çilek Temiz

77 Yücel Asya Yeşilırmak Çilek Temiz

78 Bulut Ekici Yeşilırmak Çilek Temiz

79 Münever İneci Yeşilırmak Çilek Temiz

80 Aynur Baş Yeşilırmak Çilek Temiz

81 Şerife G. Civisilli İskele Enginar Temiz

82 Okan Oranlı İskele Enginar Temiz

83 Mehmet Ekenleroğlu Sınırüstü Enginar Temiz

84 Fatma Sesigüzel Sınırüstü Enginar Temiz

85 Erdoğan Gürsoy Sınırüstü Enginar Temiz

86 Salih Gürsoy Sınırüstü Enginar Temiz

87 Şebnem Gürsoy Sınırüstü Enginar Temiz

88 Erdoğan Gürsoy Sınırüstü Enginar Temiz

89 Sadık Gürsoy Sınırüstü Enginar Temiz

90 Salih Gürsoy Sınırüstü Enginar Temiz

91 Abide Kuşaf Yeniboğaziçi Enginar Temiz

92 Meryem Kuşaf Yeniboğaziçi Enginar Temiz

93 Ahmet Özdemir Tatlısu Fasulye İmha

94 Ozan Bozkoyun Tatlısu Fasulye Temiz