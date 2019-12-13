GIDA ANALİZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Yerli ve ithal üründe...
Tarım Dairesi haftalık ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ürünlerden 47 numuneden 45 numune temiz olup, 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen Onbaşı İşletmeleri Ltd. ait Elma firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi.
Yerli ürünlerden 16 numuneden 13 numune temiz olup, 1 numune limit üstü ve 2 numune imha edildi.
Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen Demirhan köyü sakinlerinden Burak Gürbüzcan’a ait lahananın hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
Yıldırım köyü sakinlerinden Hüseyin Kocabaşoğlu’na ait çilek ve Tepebaşı köyü sakinlerinden Mürsel Çakır’a ait salatalıkta limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler imha edildi.
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