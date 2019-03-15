GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Devlet Laboratuvarın’da ithal ve yerli ürünler üzerinde yapılan analizlerde sadece bir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, 8-14 Mart’ta ithal ürünlerden alınan 35 ve yerli ürünlerden alınan 38 numuneden sadece, Alsancak köyünde sivri biber üretimi yapan Caner Safel'in ürününden alınan numunede, limit üstü ilaç kalıntısı bulundu. Ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.



Yeniboğaziçi köyünde domates üretimi yapan Kemal Akbelli'nin ürününden alınan 3’üncü numunede ilaç kalıntısının limit altına düşmesinden dolayı ürünün hasadına izin verildi.