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  3. GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI!
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

30 yerli ürünün 3’ünde limit üstü kalıntı

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İthal ürünlerden Çeri Domates, Armut (Deveci), Tatlı Pul Biber, Soya Küspesi, Elma çeşitleri ve Ekmeklik Buğday Unu olmak üzere 26 numunenin hepsi temiz olup hiçbir üründe limit üstü kalıntıya rastlanmadığı açıklandı.

Tarım Dairesi açıklamasında, yerli ürünlerden Enginar, Domates, Kapya Biber, Kabak, Maydanoz, Fasulye, Salatalık, Patlıcan, Mandora Mandalin ve Beyaz Lahana olmak üzere 30 numuneden 27’sinin temiz çıkarken, 3 numunede limit  üstü kalıntıya rastlandığı kaydedildi.

Bu hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Tatlısu’da Ayşe Kocaman'a ve Mehmetali Keskin'e ait fasulye, Akdeniz’de Güner Canlısoy'a ait kabak limit üstü çıkmasından dolayı bu ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

Geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Tatlısu’da Sıla Bahar'a ait Kapya Biber bu hafta yapılan analizlerde limit altına indiği için ürünün hasadına izin verildi.

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Baharyolu

İthal

Tatlı Pul Biber

Temiz

2

Nej Grain Ltd.

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

3

Nuri Ersoy Ltd

İthal

Elma(Golden)

Temiz

4

Nuri Ersoy Ltd

İthal

Elma(Stk)

Temiz

5

Babür Tic.Ltd.

İthal

Ekmeklik Buğday Unu

Temiz

6

SVS Tic Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

7

Köşe Ticaret

İthal

Elma(G:S)

Temiz

8

Şah Erol Tic.

İthal

Pul Biber Tatlı

Temiz

9

Köşe Ticaret

İthal

Elma(Stk)

Temiz

10

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

11

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(G:S)

Temiz

12

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

13

Kemal Palamut Ltd

İthal

Çeri Domates

Temiz

14

Kemal Palamut Ltd

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

15

SVS Tic Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

16

SVS Tic Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

17

SVS Tic Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

18

Baharyolu

İthal

Kır.Pui Biber

Temiz

19

SVS Tic Ltd.

İthal

Elma(Arapkızı)

Temiz

20

SVS Tic Ltd.

İthal

Elma(Fuji)

Temiz

21

SVS Tic Ltd.

İthal

Elma(G:S)

Temiz

22

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

23

Nuri Ersoy Ltd

İthal

Elma(G:S)

Temiz

24

SVS Tic Ltd.

İthal

Yeşil Şili Biber

Temiz

25

SVS Tic Ltd.

İthal

Kırmızı Şili Biber

Temiz

26

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut(Ank)

Temiz

27

Abide Kuşaf

Yeniboğaziçi

Enginar(İh)

Temiz

28

Emir H. Doygundağ

Yeniboğaziçi

Enginar(İh)

Temiz

29

Turgut Akkaplan

Yeniboğaziçi

Enginar(İh)

Temiz

30

Tayfun Nizam

Türkmenköy

Enginar(İh)

Temiz

31

Halil Nizam

Türkmenköy

Enginar(İh)

Temiz

32

Cemal Nizam

Türkmenköy

Enginar(İh)

Temiz

33

Süleyman Özmındık

Akdoğan

Enginar(İh)

Temiz

34

Dudu Uluerli

Akdoğan

Enginar(İh)

Temiz

35

Emirali Oğur

Çayönü

Enginar(İh)

Temiz

36

Ersoy Kırşan

Akdoğan

Enginar(İh)

Temiz

37

Mehmet Yıldız

Güzelyurt

Mandora Mandalin(İh)

Temiz

38

Şerife G.Civisilli

İskele

Enginar(İh)

Temiz

39

Salih Gürsoy

Sınırüstü

Enginar(İh)

Temiz

40

Şebnem Gürsoy

Sınırüstü

Enginar(İh)

Temiz

41

Sadık Gürsoy

Sınırüstü

Enginar(İh)

Temiz

42

Erdoğan Gürsoy

Sınırüstü

Enginar(İh)

Temiz

43

Mehmet Akkoyun

Sınırüstü

Enginar(İh)

Temiz

44

Emir Öztüren

Sınırüstü

Enginar(İh)

Temiz

45

Mehmet Dolmacı

Lapta

Maydanoz

Temiz

46

Mehmet Dolmacı

Lapta

B. Sarma

Temiz

47

Fikri Tarkan

Alsancak

Domates

Temiz

48

Fikri Tarkan

Alsancak

Patlıcan

Temiz

49

Ayşe Kocaman

Tatlısu

Fasulye

Limit Üstü

50

Ayşe Kocaman

Tatlısu

Salatalık

Temiz

51

Mehmetali Keskin

Tatlısu

Fasulye

Limit Üstü

52

Mehmetali Keskin

Tatlısu

Salatalık

Temiz

53

Sıla Bahar

Tatlısu

Biber Kapya

Temiz

54

Cemal Oğur

Mormenekşe

Enginar(İh)

Temiz

55

Ali Cenap Oğur

Mormenekşe

Enginar(İh)

Temiz

56

Güner Canlısoy

Akdeniz

Kabak

Limit Üstü

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