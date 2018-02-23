GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

İthal ürünlerden Çeri Domates, Armut (Deveci), Tatlı Pul Biber, Soya Küspesi, Elma çeşitleri ve Ekmeklik Buğday Unu olmak üzere 26 numunenin hepsi temiz olup hiçbir üründe limit üstü kalıntıya rastlanmadığı açıklandı.



Tarım Dairesi açıklamasında, yerli ürünlerden Enginar, Domates, Kapya Biber, Kabak, Maydanoz, Fasulye, Salatalık, Patlıcan, Mandora Mandalin ve Beyaz Lahana olmak üzere 30 numuneden 27’sinin temiz çıkarken, 3 numunede limit üstü kalıntıya rastlandığı kaydedildi.



Bu hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Tatlısu’da Ayşe Kocaman'a ve Mehmetali Keskin'e ait fasulye, Akdeniz’de Güner Canlısoy'a ait kabak limit üstü çıkmasından dolayı bu ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.



Geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Tatlısu’da Sıla Bahar'a ait Kapya Biber bu hafta yapılan analizlerde limit altına indiği için ürünün hasadına izin verildi.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 1 Baharyolu İthal Tatlı Pul Biber Temiz 2 Nej Grain Ltd. İthal Soya Küsbesi Temiz 3 Nuri Ersoy Ltd İthal Elma(Golden) Temiz 4 Nuri Ersoy Ltd İthal Elma(Stk) Temiz 5 Babür Tic.Ltd. İthal Ekmeklik Buğday Unu Temiz 6 SVS Tic Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz 7 Köşe Ticaret İthal Elma(G:S) Temiz 8 Şah Erol Tic. İthal Pul Biber Tatlı Temiz 9 Köşe Ticaret İthal Elma(Stk) Temiz 10 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz 11 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(G:S) Temiz 12 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 13 Kemal Palamut Ltd İthal Çeri Domates Temiz 14 Kemal Palamut Ltd İthal Armut(Deveci) Temiz 15 SVS Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 16 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz 17 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 18 Baharyolu İthal Kır.Pui Biber Temiz 19 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Arapkızı) Temiz 20 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Fuji) Temiz 21 SVS Tic Ltd. İthal Elma(G:S) Temiz 22 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 23 Nuri Ersoy Ltd İthal Elma(G:S) Temiz 24 SVS Tic Ltd. İthal Yeşil Şili Biber Temiz 25 SVS Tic Ltd. İthal Kırmızı Şili Biber Temiz 26 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz 27 Abide Kuşaf Yeniboğaziçi Enginar(İh) Temiz 28 Emir H. Doygundağ Yeniboğaziçi Enginar(İh) Temiz 29 Turgut Akkaplan Yeniboğaziçi Enginar(İh) Temiz 30 Tayfun Nizam Türkmenköy Enginar(İh) Temiz 31 Halil Nizam Türkmenköy Enginar(İh) Temiz 32 Cemal Nizam Türkmenköy Enginar(İh) Temiz 33 Süleyman Özmındık Akdoğan Enginar(İh) Temiz 34 Dudu Uluerli Akdoğan Enginar(İh) Temiz 35 Emirali Oğur Çayönü Enginar(İh) Temiz 36 Ersoy Kırşan Akdoğan Enginar(İh) Temiz 37 Mehmet Yıldız Güzelyurt Mandora Mandalin(İh) Temiz 38 Şerife G.Civisilli İskele Enginar(İh) Temiz 39 Salih Gürsoy Sınırüstü Enginar(İh) Temiz 40 Şebnem Gürsoy Sınırüstü Enginar(İh) Temiz 41 Sadık Gürsoy Sınırüstü Enginar(İh) Temiz 42 Erdoğan Gürsoy Sınırüstü Enginar(İh) Temiz 43 Mehmet Akkoyun Sınırüstü Enginar(İh) Temiz 44 Emir Öztüren Sınırüstü Enginar(İh) Temiz 45 Mehmet Dolmacı Lapta Maydanoz Temiz 46 Mehmet Dolmacı Lapta B. Sarma Temiz 47 Fikri Tarkan Alsancak Domates Temiz 48 Fikri Tarkan Alsancak Patlıcan Temiz 49 Ayşe Kocaman Tatlısu Fasulye Limit Üstü 50 Ayşe Kocaman Tatlısu Salatalık Temiz 51 Mehmetali Keskin Tatlısu Fasulye Limit Üstü 52 Mehmetali Keskin Tatlısu Salatalık Temiz 53 Sıla Bahar Tatlısu Biber Kapya Temiz 54 Cemal Oğur Mormenekşe Enginar(İh) Temiz 55 Ali Cenap Oğur Mormenekşe Enginar(İh) Temiz 56 Güner Canlısoy Akdeniz Kabak Limit Üstü