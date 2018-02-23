GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI!
30 yerli ürünün 3’ünde limit üstü kalıntı
İthal ürünlerden Çeri Domates, Armut (Deveci), Tatlı Pul Biber, Soya Küspesi, Elma çeşitleri ve Ekmeklik Buğday Unu olmak üzere 26 numunenin hepsi temiz olup hiçbir üründe limit üstü kalıntıya rastlanmadığı açıklandı.
Tarım Dairesi açıklamasında, yerli ürünlerden Enginar, Domates, Kapya Biber, Kabak, Maydanoz, Fasulye, Salatalık, Patlıcan, Mandora Mandalin ve Beyaz Lahana olmak üzere 30 numuneden 27’sinin temiz çıkarken, 3 numunede limit üstü kalıntıya rastlandığı kaydedildi.
Bu hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Tatlısu’da Ayşe Kocaman'a ve Mehmetali Keskin'e ait fasulye, Akdeniz’de Güner Canlısoy'a ait kabak limit üstü çıkmasından dolayı bu ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.
Geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Tatlısu’da Sıla Bahar'a ait Kapya Biber bu hafta yapılan analizlerde limit altına indiği için ürünün hasadına izin verildi.
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
1
Baharyolu
İthal
Tatlı Pul Biber
Temiz
2
Nej Grain Ltd.
İthal
Soya Küsbesi
Temiz
3
Nuri Ersoy Ltd
İthal
Elma(Golden)
Temiz
4
Nuri Ersoy Ltd
İthal
Elma(Stk)
Temiz
5
Babür Tic.Ltd.
İthal
Ekmeklik Buğday Unu
Temiz
6
SVS Tic Ltd.
İthal
Armut(Deveci)
Temiz
7
Köşe Ticaret
İthal
Elma(G:S)
Temiz
8
Şah Erol Tic.
İthal
Pul Biber Tatlı
Temiz
9
Köşe Ticaret
İthal
Elma(Stk)
Temiz
10
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Armut(Deveci)
Temiz
11
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma(G:S)
Temiz
12
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
13
Kemal Palamut Ltd
İthal
Çeri Domates
Temiz
14
Kemal Palamut Ltd
İthal
Armut(Deveci)
Temiz
15
SVS Tic Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
16
SVS Tic Ltd.
İthal
Elma(Golden)
Temiz
17
SVS Tic Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
18
Baharyolu
İthal
Kır.Pui Biber
Temiz
19
SVS Tic Ltd.
İthal
Elma(Arapkızı)
Temiz
20
SVS Tic Ltd.
İthal
Elma(Fuji)
Temiz
21
SVS Tic Ltd.
İthal
Elma(G:S)
Temiz
22
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
23
Nuri Ersoy Ltd
İthal
Elma(G:S)
Temiz
24
SVS Tic Ltd.
İthal
Yeşil Şili Biber
Temiz
25
SVS Tic Ltd.
İthal
Kırmızı Şili Biber
Temiz
26
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Armut(Ank)
Temiz
27
Abide Kuşaf
Yeniboğaziçi
Enginar(İh)
Temiz
28
Emir H. Doygundağ
Yeniboğaziçi
Enginar(İh)
Temiz
29
Turgut Akkaplan
Yeniboğaziçi
Enginar(İh)
Temiz
30
Tayfun Nizam
Türkmenköy
Enginar(İh)
Temiz
31
Halil Nizam
Türkmenköy
Enginar(İh)
Temiz
32
Cemal Nizam
Türkmenköy
Enginar(İh)
Temiz
33
Süleyman Özmındık
Akdoğan
Enginar(İh)
Temiz
34
Dudu Uluerli
Akdoğan
Enginar(İh)
Temiz
35
Emirali Oğur
Çayönü
Enginar(İh)
Temiz
36
Ersoy Kırşan
Akdoğan
Enginar(İh)
Temiz
37
Mehmet Yıldız
Güzelyurt
Mandora Mandalin(İh)
Temiz
38
Şerife G.Civisilli
İskele
Enginar(İh)
Temiz
39
Salih Gürsoy
Sınırüstü
Enginar(İh)
Temiz
40
Şebnem Gürsoy
Sınırüstü
Enginar(İh)
Temiz
41
Sadık Gürsoy
Sınırüstü
Enginar(İh)
Temiz
42
Erdoğan Gürsoy
Sınırüstü
Enginar(İh)
Temiz
43
Mehmet Akkoyun
Sınırüstü
Enginar(İh)
Temiz
44
Emir Öztüren
Sınırüstü
Enginar(İh)
Temiz
45
Mehmet Dolmacı
Lapta
Maydanoz
Temiz
46
Mehmet Dolmacı
Lapta
B. Sarma
Temiz
47
Fikri Tarkan
Alsancak
Domates
Temiz
48
Fikri Tarkan
Alsancak
Patlıcan
Temiz
49
Ayşe Kocaman
Tatlısu
Fasulye
Limit Üstü
50
Ayşe Kocaman
Tatlısu
Salatalık
Temiz
51
Mehmetali Keskin
Tatlısu
Fasulye
Limit Üstü
52
Mehmetali Keskin
Tatlısu
Salatalık
Temiz
53
Sıla Bahar
Tatlısu
Biber Kapya
Temiz
54
Cemal Oğur
Mormenekşe
Enginar(İh)
Temiz
55
Ali Cenap Oğur
Mormenekşe
Enginar(İh)
Temiz
56
Güner Canlısoy
Akdeniz
Kabak
Limit Üstü
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