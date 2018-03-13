Giderayak aforizmayı patlattı!
Nihat Doğan elendi!
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Survivor'da yapılan SMS oylaması sonucu, iddialı yarışmacılar arasında yer alan Nihat Doğan adaya veda etti.
Survivor'da yapılan SMS oylaması sonucu adaya iddialı oyuncular arasında yer alan ünlü türkücü Nihat Doğan veda etti.
NİHAT DOĞAN SURVİVOR'A VEDA ETTİ
Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında yaşanan rekabet git gide daha da kızışıyor. Nagihan Karadere'nin gönüllüler takımına geçmesinin ardından oyun alanında büyük çekişmeler yaşanıyor. Bu akşam gerçekleşen ada konseyinde SMS oyları sonucu Nihat Doğan Survivor'a veda etti.
AFORİZMAYI PATLATTI
Veda etmeden önce konuşan Nihat Doğan, "Survivor'da olmak bambaşka bir duygu. Burayı çok seviyorum. Herkesin tatması gereken bir duygu. Kalmayı çok istedim ama olmadı. Nazım Hikmet'in sözü vardır, 'Ben elmayı sevdim ama elma beni sevmedi' diye. Ben de Survivor'ı sevdim ama Survivor beni sevmedi.
"İNŞALLAH ŞAMPİYON BİZİM TAKIMDAN ÇIKAR"
Çok iyi bir Gönüllüler takımına karşı mücadele ettik. Karşı takımda kalbini kırdığım, yarışmanın gerilimiyle sizi üzdüğüm kim varsa hakkını helal etsin. İnşallah şampiyon bizim takımdan çıkar. Dışardan da elimden geldiğince destek vereceğim" şeklinde konuştu.
ACUN ILICALI: PERFORMANSINLA ÇOK ŞAŞIRTTIN
Acun Ilıcalı ise, Nihat Doğan'ın gösterdiği performansla kendisini çok şaşırttığını söyleyerek, "Bu kadar iyi performans vereceğini tahmin etmiyordum. Karşındaki sporcuların hem yaşına hem de yaptıkları sporlara baktığın zaman çok iyi mücadele ettin ve sayılar kazandın. En kritik yerlerde kazandın. Arkadaşlarına poziti enerji verdin ve motive ettin. Takım oyuncusu olduğunu gösterdin. Çok zor bir Survivor yarışmasındaydın. Survivor'dan yüz akıyla çıkıyorsun" dedi.
Etiketler : Survivor, SMS oylaması, elenen, Nihat Doğan
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