Giderayak aforizmayı patlattı!

AFORİZMAYI PATLATTI

Veda etmeden önce konuşan Nihat Doğan, "Survivor'da olmak bambaşka bir duygu. Burayı çok seviyorum. Herkesin tatması gereken bir duygu. Kalmayı çok istedim ama olmadı. Nazım Hikmet'in sözü vardır, 'Ben elmayı sevdim ama elma beni sevmedi' diye. Ben de Survivor'ı sevdim ama Survivor beni sevmedi.

"İNŞALLAH ŞAMPİYON BİZİM TAKIMDAN ÇIKAR"

Çok iyi bir Gönüllüler takımına karşı mücadele ettik. Karşı takımda kalbini kırdığım, yarışmanın gerilimiyle sizi üzdüğüm kim varsa hakkını helal etsin. İnşallah şampiyon bizim takımdan çıkar. Dışardan da elimden geldiğince destek vereceğim" şeklinde konuştu.

ACUN ILICALI: PERFORMANSINLA ÇOK ŞAŞIRTTIN