'Gidiyor Gönlümün Efendisi!'
Vedalaştı!
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Oyuncu Berrak Tüzünataç, kadrosunda yer aldığı 'Fi Çi Pi' dizisi için son hazırlıklarını tamamladı.
Dijital platformda yayınlanacak 'Fi Çi Pi' dizisinde rol alacak Berrak Tüzünataç, yeni karakterin görüntüsüne girdi.
Kuaföre gidip saçlarını kestiren güzel oyuncu, yerdeki saçlarıyla vedalaşırken çektiği fotoğrafı, "Gidiyor gönlümün efendisi, 'Özge Egeli' oluşuyor. Fi Çi Pi" notuyla paylaştı.
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Etiketler : Fi Çi Pi, Berrak Tüzünataç, Özge Egeli
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