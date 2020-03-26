Giriş çıkışlar polis kontrolünde

Bazı vatandaşların koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle Yenirenköy, Sipahi ve Dipkarpaz'a giriş çıkışlar, bu akşam itibarıyla polis kontrolünde sağlanıyor.

Polis Basın Subaylığı, bölge halkının ihtiyaçlarını izinli olsalar dahi bölgeden karşılayacağını, sadece çalışanların ve çok acil ihtiyaçlıların girip çıkabileceğini açıkladı.