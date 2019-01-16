GİRNE AÇIKLARINDA TEKNE BATTI!

Polis Basın subaylığından verilen bilgiye göre; dün kullanımında bulunan tekne ile Girne Yat Limanından denize açılan 53 yaşındaki Haşim Yılmaz isimli şahıs, limandan yaklaşık 200 metre içeride bulunduğu sırada teknenin su alması ve batması sonucu denizde mahsur kaldı.

Söz konusu şahıs Sahil Güvenlik ekiplerince dün saat 19:40 sıralarında kurtarılarak karaya çıkarıldı