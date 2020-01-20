Girne- Alsancak yolunda feci kaza

Sabah saat 00:40 sıralarında Girne-Alsancak çevreyolu 3-4 kilometreleri Zeytinlik ışıklarında doğu istikametine doğru seyreden Ersin Karadurak (E-28) yönetimindeki JT 029 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizce tarafına kırmızı ışık yandığı halde yoluna devam etmesi sonucu o esnada batı istikametine doğru seyreden ve tarafına yeşil ışık yandığı için kuzeye doğru dönüşe geçen Muhammed Safa Taşkın (E-24) yönetimindeki JM 760 plakalı salon aracın sol yan kısmına aracının ön kısmı ile çarpmıştır.