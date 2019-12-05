GİRNE ANTİK LİMAN'DA CAN PAZARI!

Haberci'den Bahar Sancar'ın haerine göre; Girne antik liman'da Halil Karakız ve Arif Gökçek isimli iki kişi denize düştü, arama çalışmaları başlatıldı.

Girne Antik Liman’da saat 09:00 sıralarında iki kişinin denize düştüğü bildirildi.

Denize düşenlerin isimlerinin Halil Karakız (E.25) ve Arif Gökçek (E.21) olduğu bilgisi geldi.

Halil Karakız’ın denize düşmesinin ardından Arif Gökçek’in onu kurtarmak için arkasından atladığı iddia ediliyor.

Halil Karakız’ın daha önce ailevi sorunlarından dolayı intihar girişiminde bulunduğu gelen bilgiler arasında.

İddialara göre iki haftalığına ülkemize tatile gelen Karakız daha önceki intihar girişiminde kendisini 10 katlı bir binadan aşağı bırakmış.

Denize düşen iki kişiden biri olan Arif Gökçek’in kurtarıldığı gelen bilgiler arasında, diğerini arama çalışmaları devam ediyor. Kurtarılan kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaybolan Halil Karakız’a henüz ulaşılamadığı aktarıldı.