Girne Belediyesi kumarhane denetimlerine başlıyor

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kumarhane denetimlerine bir iki gün içerisinde başlanacağını söyledi. Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediye Başkanı Güngördü ile Girne Kaymakamı Sinan Güneş, vakaların artış göstermesi üzerine Girne bölgesinde faaliyet gösteren 14 kumarhane yöneticileriyle toplantı yaptı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, toplantıda yaptığı konuşmada, özellikle yılbaşı eğlencelerinden sonra olumsuz eleştiri yöneltilen kumarhanelerde denetimlere 1-2 gün içerisinde başlanacağını belirtti. Kumarhanelerde verilen ücretsiz yemek ve içeceklerin periodlara bölünmesi gerektiğini kaydeden Güngördü, özellikle kapı görevlilerine içerideki insan yoğunluğuna göre kumarhaneye girişleri düzenlemede önemli görev düştüğünü söyledi. Girne Kaymakamı Sinan Güneş de, gelen birtakım eleştiriler sebebiyle bu toplantının düzenlendiğini belirtti. Pandemi döneminde kumarhane içerisindeki insan yoğunluğu ve hijyen kurallarına uyulmasının önemini vurgulayan Güneş, kararlar alınırken bir program ve uyum içinde hareket edeceklerini dile getirdi.

Toplantıda söz alan kumarhane yetkilileri de bu konuda kaymakamlık ve belediyeye yardımcı olacaklarını belirtti. Kumarhane yetkilileri ayrıca kendilerine iletilecek eksikliklerin giderilmesi için ek süre talep etti.