GİRNE BELEDİYESİ YARIYIL ŞENLİĞİ BAŞLADI

Girne Belediyesi, “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla düzenlediği Yarı Yıl Şenliği’nde ikinci gün geride kaldı. Bandabuliya’da düzenlenen etkinliklerde Resim ve Origami Atölye çalışmaları düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında 6 Şubat Perşembe günü Bandabuliya’da Seramik Atölyesi, 8 Şubat Cumartesi günü Bandabuliya’da Çocuk Partisi, 11 Şubat Salı günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Masal Atölyesi, 12 Şubat Çarşamba günü Bandabuliyada Masa Oyunları ve 13 Şubat Perşembe günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Ritim Atölyesi yer alacak. Tüm çocuklar için ücretsiz gerçekleştirilecek etkinlikler,10:00-12:00 saatleri arasında yapılacak.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü etkinlikte yaptığı konuşmada, çocuklar için düzenlenen birbirinden eğitici ve eğlenceli etkinlilere katılımın her yıl giderek arttığı söyledi. Nidai Güngördü, yakın zamanda Çocuk Meclisi kurulduğunu belirterek, çocukların da kent yönetimine katkıda bulunduğunu ifade etti. Etkinliklerin düzenlenmesi için kırtasiye yardımında bulunan Ayten Deniz’e teşekkür eden Güngördü, çocuklara hitaben, “Daha güzel bir dünyada yaşamak istiyorsanız insanları, hayvanları ve doğayı sevin” dedi.