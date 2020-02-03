GİRNE BELEDİYESİ'NDEN DEPREMZEDELERE YARDIM

Girne Belediyesi’nin Elazığ’da meydana gelen deprem nedeniyle gönderdiği 200 adet battaniye, Türk Kızılayı tarafından depremzdelere dağıtıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında “Zor günleri hepimiz yaşadık. Savaşlar gördük, göçmenlik gördük. Bu soğuk kış gününde bir felaketle evsiz kalan kardeşlerimize karşı duyarsız kalamazdık. Bir nebze de olsa onların yanlarında olabilmek istedik. Elazığ’a Girneliler ve belediye meclis üyelerim adına geçmiş olsun dilerim” dedi.