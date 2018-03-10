“GİRNE BEYAZ BÖLGE’DE EN FAZLA 5 KATLI BİNA YAPILABİLİR”

Girne Belediyesi, Girne-Çatalköy İmar Planıyla ilgili dün yapılan açıklamaların basında yer aldığı şeklinde bazı hatalar tespit edildiğini belirterek, konuyla ilgili bugün yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, yürürlüğe giren İmar Planı’nda Girne’de kat sayısının en fazla 5 ile sınırlandırıldığına işaret edildi. Basında yer alan haberde ise, son emirnamede yer alan “Girne Beyaz Bölge’de en fazla 10 olan kat sayısı izinlerinin ana yollarda 7, ara yollarda 5’e indirilmesi” şeklindeki düzenlemenin yürürlüğe giren yeni imar planında da geçerli olduğu yönünde bir ifadeye yer verildiği ancak bunun doğru olmadığı belirtildi.



“7 kat izni var diye yapılan yatırımın, çıkarılan emirnameyle 3 kata indirildiği ve güvenilmez bir ortam yaratıldığı” yönündeki ifadelerin de doğruları yansıtmadığı kaydedilerek, “İmar Planı yürürlüğe girmeden önce yayınlanan son emirnamede, Girne’de kat sayısı en fazla 5 ile sınırlandırılmış olup, yatırımcının sürekli değişen kat sayıları nedeniyle mağdur olmasının önüne geçilmesi için 5 yılda bir revize yapılacak ve 20 yıl süreyle yürürlükte kalacak bir İmar Planı hazırlanmıştır” denildi.



Son emirnamede yer alan “1000 metrekare araziye 2000 bin metrekare inşaat sınırının 1600 metrekareye çekilmesi” yönündeki düzenlemenin Girne-Çatalköy İmar Planı’nda da yer aldığı şeklindeki ifadelerin de doğru olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, “Yürürlüğe giren İmar Planı’nda, yapı arsa oranları, bölgelere göre sınıflandırılmış olup, detaylar Şehir Planlama Dairesi’nin resmi internet sayfasında ve halkı bilgilendiren haritalarda mevcuttur. Özetle Girne Beyaz Bölge’de en fazla 5 katlı bina yapılabilir” denildi.