Girne bölgesinde yarın dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak
Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nden açıklama
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Alsancak Trafo Merkezi’nde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Girne bölgesinde bazı yerlerde dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak.
Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 09:00 – 15:00 saatleri arasında, Karaoğlanoğlu’nun batı bölümleri ile Edremit ve Karmi köylerinden başlayarak, Karşıyaka’nın doğu kısmına kadar olan bölgede, yaklaşık onar dakikalık sürelerle sınırlı olmak üzere dönüşümlü elektrik kesintisi uygulanacak.
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