GİRNE CAN ÇEKİŞİYOR!

Bina ve nüfus sayısı ile gittikçe büyüyen Girne’de sorunlar da büyürken altyapı yetersizliği nedeni ile kent kokmaya başladı

Suna ERDEN



Turizmin Başkenti Girne gün geçtikçe büyürken beraberinde birçok sorunda getiriyor. Özellikle geceleri lağım kokuları etrafa yayılırken, turistlerin gözdesi olan Turizm Liman’ı ise artık durulacak gibi değil. Limanın bakımsızlığı, sivrisinekler ve lağım kokuları insanların kaçmasına neden olurken, aynı durum şehir merkezinde de devam ediyor. Girne meydanından limana kadar olan bölgede etrafa yayılan kötü kokular turizm kentinin içler acısı halini ortaya koyuyor.



Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, ülkeye getirdikleri turistleri Girne’ye götürmeye çekindiklerini, kentin şuanda içinde olduğu durumdan dolayı Girne’nin kâbus haline geldiğini söyledi. Star Kıbrıs’a konuşan Tolun, ülkenin göz bebeği olan Girne’de denizin dahi kokmaya başladığını ifade ederek, Girne için devletin, belediyenin ve diğer tüm yetkili birimlerin harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi. Tolun, bir turizmci gözüyle Girne’deki sorunları anlattı.



TABELADA 33 BİN GERÇEK RAKAM 85 BİN



Girne’de 25 kayıtlı su sayacı bulunduğu, bu rakamın 85 bin insanın Girne’de yaşadığını gösterdiğini belirten Tolun, Girne’ye girişte tanıtım levhasında nüfusun 33 bin yazdığını ancak yıllar önce koyulan tabelanın gerçekleri yansıtmadığını söyledi.



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile bir hafta önce toplantı yaptıklarını, Girne’de 25 bin kayıtlı su sayacı olduğuna dair bilgi aldıklarını ifade eden Tolun, bu rakamın Girne’de yaşayan sayısının 85 bin kişi olduğunu gösterdiğini söyledi. Tolun, alt yapı ve kanalizasyon sisteminin yetersiz olduğunu, bu yetersizliğin Girne’de özellikle geceleri ortaya yayılan kötü kokularla kendisini gösterdiğini ifade etti.



Tolun şunları söyledi:



“Girne denizi ile limanı ile kokmaya başladı. Bunun nedeni lağım sularının ya sokaklara taşmasıdır ya da denizlere akıtılmasıdır. Çünkü yeterli kanalizasyon sistemi yok. Bu yetersizlik bize berbat olmuş bir kent bırakıyor. Şehir merkezlerine yakın yerlerde denize girmek imkânsız oldu. Ya da limanda oturup vakit geçirmek mazide kaldı. Turistler artık limandan daha yukarı olan bölgelerde vakit geçirmeye başladılar ancak kötü kokular kent merkezine de ulaşıyor.”



LİMAN KOKUYOR



Limandaki kokunun iki nedeni olduğunu kaydeden Tolun, birinci nedeninin limanın yıllardır temizlenmemesinden dolayı biriken çirkef, ikinci nedeninin ise lağım sularının denize akıtılması olduğunu ifade etti.



Limandaki diğer bir sorun olan deniz feneri meselesine de değinen Tolun, fenerin rüzgârdan dolayı 4 ay önce yıkıldığını ve halen yapılmadığını, gezi yeri olan mendireğin tamirinin tam olarak yapılmadığını, bu işlemler için para bulunamadığını ifade etti.



Tolun,” Turizme yatırım yapılmayacaksa neye yapılacak. Turist akınının en fazla yaşandığı yer olan Girne’nin bu şekilde kaderine terk edilmesi çok büyük bir ayıptır” dedi.



İÇLER ACISI DURUM



Tolun, sorunlar karşısında Girne Belediyesi’nin değil devletin dahi yetersiz kaldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Son birkaç yılda Girne’de bina sayısı yüzde 100 oranında arttı. Nüfus çoğaldı ancak buna rağmen altyapı yetersiz kaldı. Artan nüfus beraberinde trafik sorunlarının da ortaya çıkmasını neden oldu. Beş dakikalık yol trafik tıkanıklığından dolayı 15 veya 20 dakikaya çıktı. İnsanlar Girne’den şikâyet eder duruma geldi.



Ülkenin göz bebeği olan turizm basketinin bu hale gelmesi içler acısıdır.” Tüm bu olumsuzluklara rağmen Girne’yi daha başka tehlikelerin beklediğini kaydeden Tolun, Türkiye’den ve diğer ülkelerden emlak için yoğun talep olduğunu, sürekli birilerine inşaat izni verildiğini, Girne’de yeşil alan kalmadığını ve neredeyse her tarafın inşaat atıkları ile dolup taştığını söyledi.



Tolun, “Girne zaten küçük bir yer. Emlak için başta Türkiye olmak üzere birkaç ülkeden talep var ve bu talebi bilen yatırımcılar sürekli apartman veya villa inşaatına başlıyor. Böyle giderse Girne’de nefes alacak yer kalmayacak. Bu kent yaşanılmaz duruma geldiği zaman insanlar kaçmaya başlayacak. Turizm kenti olma özelliğini ise tamamen yitirecek” şeklinde konuştu.



GİRNE CAN ÇEKİŞİYOR



Tolun, Girne ile ilgili yapısal sorunların dışında güvenlik sorunları doğduğunu da ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “10 katlı birçok bina yapıldı. Bu binalarda yangın merdiveni dahi yok. Öte yandan itfaiye araçlarında da 10 kata yetecek araç yok. Yapısal sorunların yanı sıra güvenlik sorunları da böylelikle ortaya çıkıyor. Trafik yoğunluğu da kazaların artmasına neden oluyor.” Tolun, Girne için devletin, belediyenin ve diğer tüm yetkili birimlerin harekete geçmesi gerektiğini, sorunlar daha fazla büyümeden önlemler alınması ve yapılacaklar için kaynak ayrılması gerektiğini ifade ederek, “Girne şimdi can çekişiyor ancak eğer ölürse bir daha geri gelmez” dedi.

Star Kıbrıs