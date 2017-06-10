GİRNE-DEĞİRMENLİK ANAYOLU ÜZERİNDE YANGIN
Tüfekçi taş ocaklarının bulunduğu bölgede
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Girne Değirmenlik Anayolu üzerinde Tüfekçi taş ocaklarının bulunduğu bölgede bugün akşam saatlerinde yangın çıktı.
Polis Basın subaylığından elde edilen bilgiye göre, yangın, saat 19.00 sıralarında Tüfekçi taşocaklarının 200 metre ilerisinde yolun solunda bulunan çöp ve molozların bulunduğu çukur alanda çıktı.
İtfaiye ve Orman Dairesi ekiplerinin bölgede hazır bekletildiği yangına, arazi şartları nedeniyle müdahale edilemiyor.
Ancak, yetkililer, arazinin konumu itibarıyla yangının yayılma olasılığının olmadığını da belirtiyor.
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Etiketler : Girne Değirmenlik, Tüfekçi, taş ocağı, yangın
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