Girne- Esentepe anayolunda kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Girne- Esentepe anayolu üzerinde, bugün saat 16:00 sıralarında, Mehmet Ali Kaplan (E-29), yönetimindeki NR 832 plakalı araç ile Esentepe istikametine doğru seyrettiği sırada Teknecik Elektrik Santrali önlerine geldiğinde, önünde aynı istikamete doğru seyreden araçları geçmeye çalıştığı sırada, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağa dönüşe geçen Batuhan Mülazimoğlu (E-21) yönetimindeki ZPV 153 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde savrulan araç yolun solundan çıkarak elektrik direğine çarpıp sol yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonunu yaralanan olmadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

BRTK