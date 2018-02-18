Girne İnisiyatifi: Girne’de normal yağışlar bile sele sebep oluyor

Girne İnisiyatifi, sel baskınları konusunda uyararak, kentte dereler konusunda sorumluluğu tüm makamları görevlerinin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmeye çağırdı.

Girne İnisiyatifi’nden yapılan yazılı açıklamada, Girne’ye artık normal değerler içerisinde düşen yağışların bile sele ve ciddi olumsuzluklara neden olduğu ifade edildi.

Bu durumun en önemli sebeplerinin çarpık yapılaşma ile birlikte alt yapı eksiklikleri ve derelere yapılan müdahaleler olduğu savunulan açıklamada, Girne Belediye Başkanı’na yönelik eleşitirilerde bulunuldu.

Açıklamada, “Her ne kadar derelerin sorumluluğu Kaymakamlık’ta gibi görünse de derelere yapılan inşaatlardan dolayı Girne Belediyesi’nin yasal yükümlükleri bulunmaktadır. Bu soruna iki kurumun birlikte eşgüdümlü yaklaşmaları, sorumluluğu birbirlerinin üzerine atmadan hareket etmeleri gerekmektedir” görüşüne yer verildi.

Dereler ve sel baskınları konusunda sorumluluğu olan tüm makamları kamuoyu ile doğru bilgileri paylaşmaya davet edilen açıklamada, ilgili tüm makamların görevlerinin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmesi istendi.