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GİRNE KAPISI SULAR ALTINDA!

GİRNE KAPISI SULAR ALTINDA!

Girne Kapısı sular altında

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Halkın Sesi'nden Murat Aslan'ın haberine göre; Lefkoşa'da dün yağan yağmurun ardından Cemal Gürsel Caddesi sular altında kaldı. Yol bir süre trafiğe kapatıldı

Ülkemizde dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, hayatı yine olumsuz etkiledi.

Lefkoşa'da şiddetli yağmur nedeniyle bazı bölgede su baskınları olurken özellikle Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ile Girne Kapısı arasındaki Cemal Gürsel Caddesi sular altında kaldı. Bazı araçlar mahsur kalırken, yol bir süre trafiğe kapandı. 

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Yağmurun ani başlaması birçok vatandaşı da etkiledi. Sokakta hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ve turistler zor anlar yaşadı.

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