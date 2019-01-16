GİRNE KAZA MAHKEMESİ'NDE GREV!

Kamu-İş ve KTAMS, bugün Girne Kaza Mahkemesi’nde grev yapıyor.

Kamu-İş ve KTAMS yaptıkları ortak açıklamada, Girne Kaza Mahkemesi’nde uzun süreden beri var olan odacı ihtiyacının giderilmemesi nedeniyle 13 Kasım 2018 tarihinde bir günlük uyarı grevi gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Ortak açıklamada yetkili mercilerin gerekli duyarlılığı göstermemesi üzerine bugüne kadar personel ihtiyacının giderilmemesi durumunda iki sendikanın yeniden eylem başlatacakları uyarısında bulunduğu hatırlatıldı.