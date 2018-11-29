GİRNE-LEFKOŞA ANAYOLU'NUN İKİNCİ ETABI AÇILIYOR

Yapımına 22 Haziran 2018’de başlanan Lefkoşa-Girne Anayolu Bakım Onarım Projesi’nin 4.5 km’lik ikinci etabı, yarın kontrollü olarak trafiğe açılıyor.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yolun asfalt ve bordür işleri biterken, korkuluk çakımının geriye kalan kısmı ile orta ve yan refüj dolgusu önümüzdeki günlerde tamamlanacak.

Çift şerit olan yol; şerit genişliği 3.5 m, banket genişliği 2.5 m, iç emniyet şerit genişliği 1 m ve platform genişliği 10.5 m olarak inşa edildi.

İkinci etap çalışmaları çerçevesinde yol çizgileri için iklim şartlarına uygun termoplastik yol çizgi boyası kullanılırken; yolun muhtelif yerlerine oto korkuluk çalımı yapıldı. 4.5 km‘lik bordür döşenen yolda, 1.2 km’lik drenaj amaçlı bordür bulunuyor.