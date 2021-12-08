Girne-Lefkoşa yolunda feci kaza…

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sabah saat 01.30 sıralarında, Girne-Lefkoşa Anayolu’nun 15-16’ncı kilometreleri arasında çift şeritli yolda, sol şerit içerisinde alkollü içki tesiri altında (156mlgr), Lefkoşa istikametine doğru seyrederken Adnan DİLİM (E-24), yönetimindeki HM 659 plakalı araç ile aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun doğu kısmından dışarıya çıkıp su kanalı kenarında bulunan taş duvara aracının sol ön kısmı ile çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle tekrar yola girip yolun doğu kısmından tekrar çıkıp taş duvara çarptıktan sonra duvara sürünerek durması sonucu bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza sonucu, HM 659 plakalı araçta yolcu olarak Yasemin YILMAZ (K-21) kaza yerinde yaşamını yitirmiştir.

Araç sürücüsü Adnan DİLİM tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir

BRTK