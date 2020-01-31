GİRNE-LEFKOŞA YOLUNDA KAZA!

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, 31.01.2020 tarihinde saat 00:50 raddelerinde Lefkoşa-Girne anayolu boyunca ZPC 368 plakalı salon aracı Girne istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Lefkoşa‘da sakin Kübra ÜÇEL (K-24) seyretmekte olduğu yolun 1-2. kilometreleri arasına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak beton kanal başlığına aracının sol yan kısmı ile çarptıktan sonra tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan ZPC 368 plakalı araç sürücüsü Kübra ÜÇEL ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Adnan ALTINDAĞ (E-35) ve Lefkoşa’da sakin Alper Şener DENİZ (E-31) ambulans ile L.D.Hastanesine kaldırılarak acil serviste yapılan ilk yardım tedavisine müteakip aynı serviste müşahade altına alınmışlardır.



