GİRNE MAHKEMESİNİN EN YOĞUN GÜNÜ!

Alsancak’ta yaşanan cinayetin zanlıları ve bir gün arayla meydana gelen iki ayrı cinsel saldırının zanlılar bugün Girne’de yargı huzurunda

Devrim DEMİR

Ülkemizde son yıllarda artan kriminal olaylar, halkın güvenlik endişelerini de artırdı. Özellikle, son on gün içerisinde Girne bölgesinde peş peşe yaşanan olaylar toplumda huzursuzluk ve güven endişesi yarattı.

Girne Kaza Mahkemesi, bugün en yoğun gününü geçirecek.

Girne Ceza Mahkemesi’nde bugün cinayet davası ve iki ayrı taciz davasının yanı sıra ‘Sanal bet’ operasyonunda yakalanan 13 kişide mahkemeye çıkartılacak.

Dört ayrı davanın görüşüleceği duruşmalarda toplam zanlı sayısı on yedi.

4 ayrı dava 17 tutuklu

Alsancak’ta Memduh Ulugün’ü Sokak ortasında 6 bıçak darbesi ile öldüren Meryem ve Mehmet Doğu çifti için polis her duruşma polis çevik birlikten destek alırken, polis iki ayrı ‘cinsel saldırı’ suçundan tutuklu bulunan zanlılar için de ek güvenlik tedbiri aldı.

Girne’de 8 yaşındaki kız çocuğunu kucağına alarak apartman damına çıkarıp taciz etmeye çalışan 43 yaşındaki Ömür Emirsoylu ve öz kızına cinsel saldırıda bulunan 46 yaşındaki A.İ.,’nin de Doğu çifti gibi tutukluluk süreleri bugün doluyor.

Mali Şube ekiplerinin de düzenlediği operasyonda tutuklanan 13 kişi de bugün mahkemeye çıkarılacak.

Yol sabahın erken saatlerinde kapanacak

Olası bir olaya karşı Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri sabahın erken saatlerinde Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde mahkemeler önünde tedbir amaçlı yolu trafiğe kapatacak.

Havadis