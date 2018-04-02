GİRNE POLİSİNDEN YOĞUN GECE!
45 sürücüye ileri işlem!
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Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ve ekipleri, cumartesi gecesi 01.00-03.00 saatleri arasında trafik operasyonu gerçekleştirdi.
Ahmet İKİDERELİ
Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik şubesi ve ekipleri, cumartesi gecesi 01.00-03.00 saatleri arasında trafik operasyonu gerçekleştirdi.
Operasyonda, ekipler, 350 araç sürücüsünü kontrol etti. Kontrollerde 3 araç sürücüsü alkollü araç kullanmaktan trafikten alıkonulurken, toplam 45 araç sürücüsü aleyhinde ileri işleme gidildi.
Yeni Bakış
Etiketler : Girne Polis Müdürlüğü, trafik operasyonu
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