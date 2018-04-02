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GİRNE POLİSİNDEN YOĞUN GECE!

GİRNE POLİSİNDEN YOĞUN GECE!

45 sürücüye ileri işlem!

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Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ve ekipleri, cumartesi gecesi 01.00-03.00 saatleri arasında trafik operasyonu gerçekleştirdi.

Ahmet İKİDERELİ

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik şubesi ve ekipleri, cumartesi gecesi 01.00-03.00 saatleri arasında trafik operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyonda, ekipler,  350 araç sürücüsünü kontrol etti. Kontrollerde  3 araç sürücüsü alkollü araç kullanmaktan trafikten alıkonulurken, toplam  45 araç sürücüsü aleyhinde ileri işleme gidildi.

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