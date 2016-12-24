GİRNE TAMAMEN SULAR ALTINDA

Girne tamamen sular altına

Edremit göleti taştı, Girne tamamen sular altında kaldı. Diğer yandan su birikmesi nedeniyle kapatılan Girne Çevre yolu ile şehir içi trafiğini bağlayan alt geçit yeniden trafiğe açıldı. Lapta yönüne gidecek olan sürücülerin çevre yolunu kullanması istendi.

Girne'de bugün öğleden sonra başlayan ve aralıksız devam eden kuvvetli sağanak yağış nedeniyle evler, yollar, işyerleri sular altında. Girne girişinde alt geçit trafiğe kapatıldı, ulaşım üst geçitten sağlanmaya çalışılıyor. Polis, zorunlu olmadıkça Girne trafiğine çıkılmaması uyarısı yaptı. Bazı bölgelerde yollarda çökmeler meydana geldi. Girne Kaymakamlığı kriz masası oluşturdu. Sivil savunma teşkilatı itfaiye ve belediye ekipleri su tahliye işlemlerini yürütüyor.

BRT’nin geçtiği habere göre polis aşırı yağışlar sonucu Geçitköy-Çamlıbel arasındaki yolda meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

Su baskınları, Girne merkez yanında Alsancak ve Karaoğlanoğlu bölgelerinde de etkili oluyor.

Su baskınlarına Girne itfaiye ve sivil savunma ekipleri yanında Lefkoşa ve Güzelyurt’tan ekipler de müdahale ediyor.

20 Temmuz Stadyum kavşağı ile çevre yolunun kesiştiği nokta su taşkınları nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Diğer yandan Lefkoşa-Girne Anayolu'nun boğaz kısmında bir çok yeri su bastığı bildirildi.

Kıbrıs