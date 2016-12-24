  • BIST 76.972
  • Altın 128,025
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,6706
  • Lefkoşa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 9 °C

GİRNE TAMAMEN SULAR ALTINDA

»
GİRNE TAMAMEN SULAR ALTINDA
Girne tamamen sular altına

Edremit göleti taştı, Girne tamamen sular altında kaldı. Diğer yandan su birikmesi nedeniyle kapatılan Girne Çevre yolu ile şehir içi trafiğini bağlayan alt geçit yeniden trafiğe açıldı. Lapta yönüne gidecek olan sürücülerin çevre yolunu kullanması istendi.        

Girne'de bugün öğleden sonra başlayan ve aralıksız devam eden kuvvetli sağanak yağış nedeniyle evler, yollar, işyerleri sular altında. Girne girişinde alt geçit trafiğe kapatıldı, ulaşım üst geçitten sağlanmaya çalışılıyor. Polis, zorunlu olmadıkça Girne trafiğine çıkılmaması uyarısı yaptı. Bazı bölgelerde yollarda çökmeler meydana geldi. Girne Kaymakamlığı kriz masası oluşturdu. Sivil savunma teşkilatı itfaiye ve belediye ekipleri su tahliye işlemlerini yürütüyor. 
BRT’nin geçtiği habere göre polis aşırı yağışlar sonucu Geçitköy-Çamlıbel arasındaki yolda meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmasını istedi.
Su baskınları, Girne merkez yanında Alsancak ve Karaoğlanoğlu bölgelerinde de etkili oluyor.
Su baskınlarına Girne itfaiye ve sivil savunma ekipleri yanında Lefkoşa ve Güzelyurt’tan ekipler de müdahale ediyor.
20 Temmuz Stadyum kavşağı ile çevre yolunun kesiştiği nokta su taşkınları nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Diğer yandan Lefkoşa-Girne Anayolu'nun boğaz kısmında bir çok yeri su bastığı bildirildi.                            

Kıbrıs              

Bu haber toplam 1116 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BAŞHEKİM'İN UYUŞTURUCU SATICISI KIZINA TORPİL!24 Aralık 2016 Cumartesi 10:31
  • ŞOK BELEDİYE KAÇAK ELEKTRİK KULLANIYOR!24 Aralık 2016 Cumartesi 10:18
  • TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR!24 Aralık 2016 Cumartesi 10:07
  • TEMİNATLA SERBEST BIRAKILDI!24 Aralık 2016 Cumartesi 10:01
  • TAM BİR FELAKET!24 Aralık 2016 Cumartesi 09:46
  • PARMAK İZLERİ UYUŞMUYOR!24 Aralık 2016 Cumartesi 09:42
  • ÖLENLERİN 9'U YOLCUYDU!24 Aralık 2016 Cumartesi 09:33
  • SEBZE GÜNEY'E GİTTİ FİYATLAR UÇTU!24 Aralık 2016 Cumartesi 09:23
  • HAVA KİRLİLİĞİ TEHLİKESİ GEÇTİ!24 Aralık 2016 Cumartesi 09:18
  • SİPARİŞE GÖRE HIRSIZLIK!24 Aralık 2016 Cumartesi 09:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ASTROLOJİ
    SİNEMALAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Kıbrıs 724 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 392 444 37 78 | Faks : 392 227 51 35 | Haber Scripti: CM Bilişim