GİRNE TAPU DAİRESİ'NDE GREV!

HAKSEN bugün 08:30-12:00 saatleri arasında Girne Tapu Dairesi’nde grev yapacağını açıkladı.

Sendika Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, grev Girne Tapu Dairesi’nde son yaşanan olayları göz önünde bulundurularak, çalışanların mağdur olmalarına sebebiyet veren sistemsizlik ve personel eksikliği gibi konulara dikkat çekmek amacıya yapılacak.

Sendika Başkanı İzzet Türkmen, saat 09.00 ise Girne Tapu Dairesi önünde basın açıklaması yapacak.