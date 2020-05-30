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Girne-Taşucu Deniz Otobüsü seferleri başladı

Girne-Taşucu Deniz Otobüsü seferleri başladı

Taşucu’na deniz otobüsü seferi

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Girne-Taşucu Deniz Otobüsü seferleri başladı.Planlanan 3 seferden ilki bu sabah gerçekleştirildi.

İlk seferle KKTC’den 382 yolcu Türkiye’ye gitti. Girne-Taşucu arasında Pazartesi ve Çarşamba günü de sefer var.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, bilet satın almak isteyenlerin ilgili firmaya başvurması gerektiği kaydedildi.

Kovid-19 belirtisi gösteren vatandaşların kesinlikle gemiye alınmayacağı vurgulanan açıklamada, bu seferler ile seyahat edenlerin yanlarında yeterli sayıda maske bulundurmaları gerektiği ifade edildi.

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