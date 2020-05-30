Girne-Taşucu Deniz Otobüsü seferleri başladı
Taşucu’na deniz otobüsü seferi
A+A-
Girne-Taşucu Deniz Otobüsü seferleri başladı.Planlanan 3 seferden ilki bu sabah gerçekleştirildi.
İlk seferle KKTC’den 382 yolcu Türkiye’ye gitti. Girne-Taşucu arasında Pazartesi ve Çarşamba günü de sefer var.
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, bilet satın almak isteyenlerin ilgili firmaya başvurması gerektiği kaydedildi.
Kovid-19 belirtisi gösteren vatandaşların kesinlikle gemiye alınmayacağı vurgulanan açıklamada, bu seferler ile seyahat edenlerin yanlarında yeterli sayıda maske bulundurmaları gerektiği ifade edildi.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.