Girne-Tatlısu anayolunda kaza.. Araçlar yandı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sabah saat 05:00 sıralarında, Girne-Tatlısu anayolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında, Timur İLMAZ (E-33) yönetimindeki ZUR 839 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Lu CHAO(E-) yönetimindeki ZNY 352 plakalı salon aracın ön kısmına çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle her iki araçta meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu iki araç da tamamen yanarak zarar görmüştür.

Kaza sonucu yaralanan ZUR 839 plakalı araç sürücüsü Timur İLMAZ ve araçta yolcu olarak bulunan Dilfuza MARDONOVA (K-32) ile ZNY 352 plakalı araç sürücüsü Lu CHAO ve araçta yolcu olarak bulunan Zhi QU(E-48) ile Junwen YE(E-36), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

PGM/BRT